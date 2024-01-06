"Мобілізація" стала словом 2023 року в Україні, — словник сленгу

За версією лінгвістів, це слово витіснило інших претендентів — "контрнаступ" і "літо в Криму".

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"Мобілізація" стала словом 2023 року в Україні, за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово".

За рік "мобілізація" опинилася в центрі суспільної дискусії, особливо в грудні, коли було опубліковано законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради.

Це слово витіснило іншого претендента, "контрнаступ". Серед решти слів-кандидатів, пов'язаних із війною, були "ухильник", "яйця по 17 гривень", "блокада/деблокада", "літо в Криму", "позиційна війна", "конфлікт" і "дрон".

Із загальносвітового контексту в списку слів було лише "ШІ" (штучний інтелект), але його присутність пов'язана з інтеграцією у військові системи.

Словник "Мислово" було створено 2012 року для відстеження нових слів, сленгу та інших явищ сучасної української мови, які надсилають звичайні користувачі.

Це вже одинадцятий раз, коли "Мислово" обирає слово року. При цьому основними критеріями є популярність слова та його соціальна значущість.

У 2022 році "Мислово" відзначило як слово року фразу про "російський військовий корабель". У 2021 році обрали слово "вакцина"

Нагадаємо, фахівці "Оксфордського словника англійської мови" заявили, що слово rizz стало найпопулярнішим у 2023 році. Вказали, що саме його посилено шукали жителі планети в червні, коли почули його в інтерв'ю британського актора Тома Голланда.

Зі свого боку, Кембридзький словник визначив головне слово 2023 року. Ним стало hallucinate, що в перекладі означає "галюцинувати".