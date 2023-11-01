Головне слово 2023 року: британський словник визначився з лідером

Укладачі і редактори відомого британського словника пояснили свій вибір слова 2023 року — ним стало сполучення "штучний інтелект".

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Британський словник Collins English Dictionary традиційно назвав головне слово 2023 року. Ним стало словосполучення "штучний інтелект". Про це повідомляється на офіційному сайті словника.

Як пояснює такий вибір літературний редактор і письменник, автор книги "Не вір жодному слову: від міфів до непорозумінь – як насправді працює мова" Девід Шаріатмадарі, саме штучний інтелект визначається як "моделювання психічних функцій людини за допомогою комп’ютерних програм". Тобто ця революційна мовна модель, що стрімко заполонила інформаційний простір наприкінці 2022 року, вразила своєю здатністю імітувати природну людську мову.

"Насправді штучний інтелект може зробити набагато більше. Потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт обіду з використанням лише того, що залишилося у кухонній шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися. Якби комп’ютери раптом стали експертами в цій найлюдськішій сфері, мові, що далі?" — пояснили такий вибір у Collins.

До списку 10 головних слів року також увійшли:

deinfluencing — ситуація, коли інфлюенсери попереджають своїх послідовників, щоб ті уникали певних комерційних продуктів, способу життя тощо;

bazball — стиль крикету, в якому сторона, що б’є, грає дуже агресивно;

nepo baby — людина, чия кар’єра просунулася завдяки відомим батькам;

canon event — подія, необхідна для формування характеру чи ідентичності особистості;

debanking — позбавлення людини банківських коштів;

greedflation — використання інфляції як основи для підвищення цін з метою збільшення прибутків;

semaglutide — препарат для контролю рівня цукру у крові, який, крім того, застосовується для схуднення завдяки здатності до пригнічення апетиту;

ulez – зона наднизьких викидів, в яку дозволено заїжджати тільки тому транспорту, який викидає мало забруднювальних речовин.

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Фокус писав, що у 2022 році словом року стала "пермакриза" – тривалий період нестабільності та небезпеки. Водночас Оксфордський словник англійської мови назвав словом 2022 року вираз "режим гобліна" (goblin mode).

Крім того, Фокус повідомляв, що в онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з'явилося дієслово Ukrained — "зукраїнити". Автори так описують суть нового слова: коли ти Росія і вторгаєшся в країну, то у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні. Приклад вживання: "Росія була зукраїнена".

Нагадаємо, Фокус склав словник слів і виразів, що увійшли до активного обігу в 2021 році. Серед них, наприклад, такі: антивакс, бустер, вежі Гейтса, вагнергейт.