Ukrained — "Зукраїнити". Через війну в англійській мові з'явилося нове слово

В англійському сленгу з'явилося нове дієслово Ukrained. Воно описує суть становища, в якому опинилася Росія після нападу на Україну

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

В онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з'явилося дієслово Ukrained — "зукраїнити". Автори так описують суть нового слова: коли ти Росія і вторгаєшся в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні. Приклад вживання: "Росія була зукраїнена".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Користувачі онлайн-словника запропонували й інші визначення:

"Коли друга за величиною клептократія у світі, яку очолює розумово відсталий і некомпетентний апарат, вирішує вторгнутися на територію мирного сусіда й унаслідок отримує таку відсіч, що її економіка повертається до кам'яного віку";

"Коли якийсь жахливий смердючий хлопець намагається залякати вас, і врешті-решт йому стає настільки важко, що його онуки передадуть ганьбу своїм онукам".

В онлайн-словнику Urban Dictionary зібрані мільйони слів та ідіом англомовного сленгу. Матеріали словника редагують волонтери, а оцінюють відвідувачі сайту. Визначення в Urban Dictionary тлумачать сленг, неологізми, субкультурні висловлювання, фрази та явища, які відсутні у стандартних словниках. Для більшості слів існує кілька визначень з відповідними прикладами.

Нагадаємо, Фокус склав словник слів і виразів, що увійшли до активного обігу в 2021 році. Серед них, наприклад, такі: антивакс, бустер, вежі Гейтса, вагнергейт.