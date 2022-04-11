Ukrained - "Сукраинить". Из-за войны в английском появилось новое слово

В сленговом английском появился новый глагол Ukrained. Он описывает суть положения, в котором оказалась Россия после нападения на Украину

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В онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появился глагол to be Ukrained — "сукраинить". Авторы так описывают суть нового слова: когда ты Россия и вторгаешься в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне. Пример употребления: "Россия была сукраинена".

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Пользователи онлайн-словаря предложили и другие определения:

"Когда вторая по величине клептократия в мире, возглавляемая умственно отсталым и некомпетентным аппаратом, решает вторгнуться на территорию мирного соседа и в итоге получает такой отпор, что ее экономика возвращается в каменный век";

"Когда какой-то какой-то ужасный вонючий парень пытается запугать вас, и в итоге ему становится настолько тяжело, что его внуки передадут позор своим внукам".

В онлайн-словаре Urban Dictionary собраны миллионы слов и идиом англоязычного сленга. Материалы словаря редактируют волонтеры, а оценивают их посетители сайт. Определения в Urban Dictionary истолковывают сленг, неологизмы, субкультурные изречения, фразы и явления, отсутствующие в стандартных словарях. Для большинства слов существует несколько определений с соответствующими примерами.

Напомним, Фокус составил словарь слов и выражений, вошедших в активный оборот в 2021 году. Среди них, например, такие: антивакс, бустер, вышки Гейтса, вагнергейт.