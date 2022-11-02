Британський словник Collins Dictionary назвав головне слово 2022 року

У першій десятці було також слово Kyiv.

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Головним словом 2022 року, за версією укладачів тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary, стало permacrisis ("Пермакриза"). Слово складається з двох частин: permanent (постійний) і crisis (криза). Він описує відчуття життя під час війни, інфляції та політичної нестабільності.

Глава Collins Learning Алекс Бікрофт зазначає: такий результат говорить про те, що 2022 рік був справді дуже непростим для людства.

Серед інших слів у десятку увійшло Kyiv. Тепер так пишеться назва столиці України замість раніше ухваленої російськомовної вимови Kiev.

Знайшли свій слід у словнику та останні події у Великій Британії. Так, дуже популярним було слово Carolean — прикметник, що стосується всього, що пов'язано з новим королем Великобританії Карлом III та його правлінням.

Скандал навколо колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який влаштовував вечірки під час пандемії протягом 2020 і 2021 років, попри встановлені для всіх обмеження, теж не залишився поза увагою і отримав назву Partygate.

Енергетичний шантаж Європи Росією та подорожчання рівня життя призвели до того, що у десятці популярних слів виявилося Warm bank. Так називається місце, куди можуть прийти погрітися громадяни, які не можуть дозволити собі опалювати свої власні будинки.

Минулого року словом року, за версією Collins English Dictionary, стала абревіатура NFT — non-fungible token, "незамінний токен".

Раніше писали, що Оксфордський словник назвав головне слово 2021 року.