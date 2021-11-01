Оксфордський словник назвав головне слово 2021 року

Цього року слово "vax" використовувалося у 72 рази частіше, ніж минулого року.

Слово vax, тобто вакцина та інші його похідні, стали головним словом 2021 року, за версією укладачів Oxford English Dictionary (OED). Про це повідомляє офіційний сайт "Оксфордського словника".

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У поточному році різко збільшилася частота вживання слова "вакцина" та інших однокорінних слів, і пов'язаних із ними словосполучень, як то: повторна вакцинація, невакцинований, антиваксери тощо.

Головна редакторка OED Фіона Макферсон говорить про те, що слово vax було очевидним вибором. "Воно почало широко використовуватися щонайменше з 80-х років минулого століття, але до нинішнього року вживалося все ж таки не так часто", — пояснює Макферсон. Цьогоріч же слово "vax" використовувалося у 72 рази частіше, порівняно з даними за минулий рік.

Стали популярні й неологізми, наприклад vaxinista ("вакциніста") — про людину, яка хизується тим, що вакцинувалася, і розповідає про це друзям у соцмережах; vaxxie ("ваксі") — так називають фото, які люди роблять під час вакцинації; "double-vaxxed" — про людину, яка вакцинувалась двома дозами.

Допускається англійське написання — "vax" та "vaxx". Але подвійне "х" вживається частіше.

До речі, цього року використання слова пандемія збільшилося на понад 57,000%.

Словники Oxford Languages і Collins обирають свої власні слова року. Так, минулого року головним, за версією Collins, було слово "Локдаун". Але укладачі "Оксфордського словника" повідомили, що рік був безпрецедентним, тому вирішили обрати кілька слів: "локдаун", "лісові пожежі", COVID-19, BLM, WFH (робота з дому), "ключові співробітники" та "відпустка".

У різні роки минулого десятиліття найпопулярнішими, за версіями словників Оксфорда та Колінз, ставали такі слова, як "селфі", "гік", "вейп", "постправда", "youthquake", "фейк ньюз", "фотобомба" та "токсичний".

Раніше Фокус повідомляв, що в новій редакції Оксфордського словника з'явилися 26 корейських слів, що пояснюється популярністю південнокорейської культури: кінематографа, кулінарії та музичного жанру K-поп.