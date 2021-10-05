У найновішій редакції Оксфордського словника з'явилися 26 слів корейського походження

Популярність південнокорейської культури стоїть на трьох "К": кінематограф, кулінарія та K-поп.

Укладачі Oxford English Dictionary пояснюють додавання такої кількості корейських слів поточними змінами в мові носіїв англійської. Про це повідомляє BBC.

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"Ми всі рухаємося на гребені корейської хвилі". Велика частина з цих слів, якими користуються носії англійської, — кулінарні терміни.

banchan — невелике додаткова страва з овочів, яку подають до рису як частину традиційної корейської трапези.

bulgogi — тонко нарізані шматочки яловичини або свинини; їх маринують, а потім смажать на грилі або в пательні.

kimbap — страва з рису та інших інгредієнтів, загорнута в коржик із водоростей і нарізана ролами.

Через міжнародний успіх серіалу "Гра в кальмара", оскароносних "Паразитів" і бойз-бенду BTS нікого не повинна дивувати поява в англійській мові слів із популярної південнокорейської культури.

hallyu — зростаючий інтерес до Південної Кореї та її культури: кінематографу, кулінарії, музики та моди.

K-drama — серіали корейською, зняті в Південній Кореї.

manhwa — корейський різновид японської манги.

mukbang — відеозапис, а частіше стрім у прямому ефірі, під час якої людина поглинає велику порцію їжі та веде бесіду з аудиторією.

"Жителі Азії та різних регіонів континенту винаходять і обмінюються новими словами в локальному контексті, а потім із цими термінами знайомиться англомовний світ, і так брижі корейської хвилі поширюється в море англійських слів", — кажуть упорядники OED.

Глобальне бачення

Успіх корейського культурного експорту, наприклад "Гри в кальмара" та "Паразитів", пояснюється глобальним мисленням тих, хто продюсує ці фільми, як вважає доктор Хе-Ген Лі з Королівського коледжу Лондона.

"Минуло більше 10 років із часів раннього успіху K-поп музикантів — у корейських продюсерів є глобальне бачення. Персонажі корейської драми — це люди, з якими жителі інших країн можуть себе співвіднести, незважаючи на географічні та мовні відмінності". За її словами, як правило, в описуваних персонажів не залишається надій на майбутнє, вони просто намагаються вижити. У фільмах часто присутня критика соціально-економічних умов. Південна Корея наздоганяє західні країни в частині виробництві культурного продукту. "У тому, що стосується технологій і талантів, вони стоять на вістрі технологічного прогресу, і в них є потенціал, щоб випускати якісну продукцію", — говорить Лі, яка проводить дослідження в галузі культури та мистецтва.

Підйом корейської культури

Успіхи корейської культури на Заході спостерігають порівняно давно. Можна згадати трек Gangnam Style репера Psy, який у 2012 набирав рекордні цифри переглядів на глобальному відеохостингу.

Удостоєний "Оскара" фільм "Паразити" став найуспішнішим іноземним фільмом на британських островах. А альбом поп-групи BTS очолив британські чарти. Серіал "Гра в кальмара" найближчим часом може стати найпопулярнішим на Netflix, причому 95% його глядачів не з Кореї.

Раніше "Фокус" повідомляв, що таке халлю та чому корейськими серіалами зацікавився Netflix.

У кінці 90-х Південна Корея зробила ставку на свою самобутню культуру як на предмет експорту, завдяки чому завойовує прихильників і приваблює туристів.