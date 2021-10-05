В новейшей редакции Оксфордского словаря появились 26 слов корейского происхождения

Популярность южнокорейской культуры стоит на трех "К": кинематограф, кулинария и K-поп.

Составители Oxford English Dictionary объясняют добавление такого количества корейских слов текущими изменениями в речи носителей английского. Об этом сообщает BBC.

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"Мы все движемся на гребне корейской волны". Большая часть из этих слов, которыми пользуются носители английского, — кулинарные термины.

banchan — небольшое дополнительное блюдо из овощей, которое подают к рису, как часть традиционной корейской трапезы.

bulgogi — тонко нарезанные кусочки говядины или свинины; их маринуют, а потом жарят на гриле или в сковороде.

kimbap — блюдо из риса и других ингредиентов, завернутое в лепешку из водорослей и нарезанное роллами.

Из-за международного успеха сериала "Игра в кальмара", оскароносных "Паразитов" и бойз-бенда BTS никого не должно удивлять появление в английском языке слов из популярной южнокорейской культуры.

hallyu — растущий интерес к Южной Корее и ее культуре: кинематографу, кулинарии, музыке и моде.

K-drama — сериалы на корейском, снятые в Южной Корее.

manhwa — корейская разновидность японской манги.

mukbang — видеозапись, а чаще стрим в прямом эфире, во время которого человек поглощает большую порцию еды и ведет беседу с аудиторией.

"Жители Азии и разных регионов континента изобретают и обмениваются новыми словами в локальном контексте, а затем с этими терминами знакомится англоязычный мир, и так рябь корейской волны распространяется в море английских слов", — говорят составители OED.

Глобальное видение

Успех корейского культурного экспорта, например "Игры в кальмара" и "Паразитов", объясняется глобальным мышлением тех, кто продюсирует эти фильмы, как считает доктор Хе-Ген Ли из Королевского колледжа Лондона.

"Прошло больше 10 лет со времен раннего успеха K-поп музыкантов — у корейских продюсеров есть глобальное видение. Персонажи корейской драмы — это люди, с которыми жители других стран могут себя соотнести, несмотря на географические и языковые отличия. По ее словам, как правило, у описываемых персонажей не остается надежд на будущее, они просто пытаются выжить. В фильмах часто присутствует критика социально-экономических условий. Южная Корея догоняет западные страны в части производстве культурного продукта. "В том, что касается технологий и талантов, они стоят на острие технологического прогресса, и у них есть потенциал, чтобы выпускать качественную продукцию", — говорит Ли, которая проводит исследования в области культуры и искусства.

Подъем корейской культуры

Успехи корейской культуры на Западе наблюдаются сравнительно давно. Можно вспомнить трек Gangnam Style рэпера Psy, который в 2012 набирал рекордные цифры просмотров на глобальном видеохостинге.

Удостоенный оскара фильм "Паразиты" стал самым успешным иностранным фильмом на британских островах. А альбом поп-группы BTS возглавил британские чарты. Сериал "Игра в кальмара" в ближайшее время может стать самым популярным на Netflix, причем 95% его зрителей не из Кореи.

Ранее "Фокус" сообщал, что такое халлю и почему корейскими сериалами заинтересовался Netflix.

В конце 90-х Южная Корея сделала ставку на свою самобытную культуру как на предмет экспорта, благодаря чему завоевывает поклонников и привлекает туристов.