Оксфордский словарь назвал самое популярное слово 2024 года: что оно означает

Самое популярное слово 2024 года использовали на 230% чаще, чем в прошлом году. Его часто используют в шутливой манере в онлайн-сообществах и интернет-мемах.

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2024 года "brain rot" (гниение мозга). Оно употребляется для описания ухудшения психологического и интеллектуального состояния человека из-за чрезмерного употребления низкокачественного контента, пояснили на портале словаря.

Сообщается, что для определения самого популярного слова 2024 года языковые эксперты Оксфордского словаря провели публичное голосование, в котором приняли участие 37 000 человек. На выбор был предоставлен список из шести слов, которые отражают главные настроения и темы разговоров прошлого года. После двух недель голосования и обсуждения словом года 2024 объявили "brain rot" — "гниение мозга".

В 2024 году частота использования этого слова выросла на 230% по сравнению с 2023-м.

Частота использования слова "brain rot" в 2024 году Фото: Скриншот

"Гниение мозга" употребляется в 2024 году в значении: предполагаемое ухудшение психического или интеллектуального состояния человека, особенно в результате чрезмерного потребления материала (в основном онлайн-контента), который считается тривиальным или несложным, а также то, что может привести к такому ухудшению.

Эксперты Оксфордского словаря отмечают, что в этом году термин "мозговая гниль" чаще используется из-за беспокойства влиянием на людей чрезмерного количества некачественного онлайн-контента, особенно в социальных сетях. По сравнению с прошлым годом, в 2024-м этот термин употребляли чаще на 230%.

Первое использование "brain rot" зафиксировано в книге Генри Дэвида Торо "Уолден" в 1854 году, тогда оно означало тенденцию к обесцениванию и упрощению сложных идей, в которой автор видел признак снижения умственных и интеллектуальных усилий.

В последний год термин приобрел новое значение. Его связали с цифровыми технологиями и стали использовать в социальных медиа и журналистике, отмечают эксперты словаря. В 2024 году "гниением мозга" называют влияние низкокачественного и малоценного контента в соцсетях и интернете на человека и человечество в целом.

В онлайн-сообществах термин "гниение мозга" используются также в шутливой и самоироничной манере. Оксфордские специалисты отмечают, что он тесно связан с такими типами контента, как мемы "only in Ohio", ссылающиеся на странные случаи в государстве.

По словам президента Oxford Languages Каспера Гратволя, за последние двадцать лет наблюдается рост обеспокоенности тем, как развивается и влияет на общество и отдельных людей интернет-культура, и провел параллель со словом 2023 года.

"Слово-победитель прошлого года "rizz" было интересным примером того, как язык все больше формируется и распространяется в онлайн-сообществах. "Гниение мозга" говорит об одной из предполагаемых опасностей виртуальной жизни и о том, как мы используем свое свободное время. Кажется, что это законная следующая глава культурного разговора о человечестве и технологиях. Неудивительно, что так много избирателей приняли этот термин, поддержав его как наш выбор этого года", — сказал Гратволь.

Напомним, 21 ноября Кембриджский словарь также назвал самое популярное слово 2024 года. По версии Cambridge Dictionary, им стало слово "manifest" — в словаре более 130 тысяч раз искали глагол "манифестировать", что означает визуализацию желаний и стремлений, положительные аффирмации.

Ранее, 1 ноября, британский словарь Collins назвал словом 2024 года "brat" — ранее это существительное кельтского происхождения переводилось как "ребенок" или "плащ", а в 2024 году его стали использовать для обозначения человека, уверенного в себе, независимого, который любит наслаждаться жизнью.