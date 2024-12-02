Оксфордський словник назвав найпопулярніше слово 2024 року: що воно означає

Найпопулярніше слово 2024 року використовували на 230% частіше, ніж торік. Його часто використовують у жартівливій манері в онлайн-спільнотах й інтернет-мемах.

Оксфордський словник англійської мови назвав словом 2024 року "brain rot" (гниття мозку). Він вживається для опису погіршення психологічного та інтелектуального стану людини через надмірне вживання низькоякісного контенту, пояснили на порталі словника.

Повідомляється, що для визначення найпопулярнішого слова 2024 року мовні експерти Оксфордського словника провели публічне голосування, в якому взяли участь 37 000 людей. На вибір було надано список із шести слів, які відображають головні настрої та теми розмов минулого року. Після двох тижнів голосування та обговорення словом року 2024 оголосили "brain rot" — "гниття мозку".

У 2024 році частота використання цього слова зросла на 230% порівняно з 2023-м.

Частота використання слова "brain rot" у 2024 році Фото: Скриншот

"Гниття мозку" вживається у 2024 році в значенні: передбачуване погіршення психічного чи інтелектуального стану людини, особливо в результаті надмірного споживання матеріалу (здебільшого онлайн-контенту), який вважається тривіальним або нескладним, а також те, що може призвести до такого погіршення.

Експерти Оксфордського словника зазначають, що цього року термін "мозкова гниль" частіше використовується через занепокоєння впливом на людей надмірної кількості неякісного онлайн-контенту, особливо в соціальних мережах. Порівняно з минулим роком, у 2024-му цей термін вживали частіше на 230%.

Перше використання "brain rot" зафіксовано в книзі Генрі Девіда Торо "Уолден" у 1854 році, тоді воно означало тенденцію до знецінення та спрощення складних ідей, в якій автор бачив ознаку зниження розумових й інтелектуальних зусиль.

В останній рік термін набув нового значення. Його пов'язали з цифровими технологіями та стали використовувати в соціальних медіа та журналістиці, зазначають експерти словника. У 2024 році "гниттям мозку" називають вплив низькоякісного та малоцінного контенту в соцмережах й інтернеті на людину та людство в цілому.

В онлайн-спільнотах термін "гниття мозку" використовуються також у жартівливій і самоіронічній манері. Оксфордські спеціалісти зазначають, що він тісно пов'язаний з такими типами контенту, як меми "only in Ohio", що посилаються на дивні випадки в державі.

За словами президента Oxford Languages Каспера Гратволя, за останні двадцять років спостерігається зростання стурбованості тим, як розвивається і впливає на суспільство та окремих людей інтернет-культура, та провів паралель зі словом 2023 року.

"Слово-переможець минулого року "rizz" було цікавим прикладом того, як мова дедалі більше формується та поширюється в онлайн-спільнотах. "Гниття мозку" говорить про одну з передбачуваних небезпек віртуального життя та про те, як ми використовуємо свій вільний час. Здається, що це законна наступна глава культурної розмови про людство та технології. Не дивно, що так багато виборців прийняли цей термін, підтримавши його як наш вибір цього року", — сказав Гратволь.

Нагадаємо, 21 листопада Кембридзький словник також назвав найпопулярніше слово 2024 року. За версією Cambridge Dictionary, ним стало слово "manifest" — у словнику понад 130 тисяч разів шукали дієслово "маніфестувати", що означає візуалізацію бажань і прагнень, позитивні афірмації.

Раніше, 1 листопада, британський словник Collins назвав словом 2024 року "brat" — раніше цей іменник кельтського походження перекладався як "дитина" чи "плащ", а у 2024 році його стали використовувати на означення людини, впевненої в собі, незалежної, яка любить насолоджуватися життям.