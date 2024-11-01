Слово року-2024: британський словник Collins назвав переможця номінації (фото)

Слово-переможець має кельтське походження, і раніше воно значило "дитина" або "плащ". 2024 року воно набуло значення "людину, яка впевнена в собі, незалежна і любить насолоджуватися життям".

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Британський словник Collins оголосив, що словом 2024 року стало слово Brat. Про це повідомив письменник Девід Шаріатмадарі на порталі словника.

Письменник вказує, що слово "brat" посіло перше місце серед десяти інших слів-номінантів, які укладачі словника обрали для опису 2024 року. Його популярність стала значущою після того, як англійська співачка Charli XCX випустила платівку під однойменною назвою влітку цього року, а саме слово стало "одним з найобговорюваніших".

Колаж на відгук до альбому "Brat" співачки Charli XCX (фото: thegauntlet.ca)

"Це не просто надзвичайно успішний музичний проєкт, а справжній культурний феномен, який відгукнувся у серцях людей по всьому світу", — йдеться на сайті словника Collins.

Український літературний сайт "Читомо" пише, що українською слово "brat" може означати "бунтар", "бешкетник" або ж "неслухняний". Водночас етимологічний словник Etymonline вказує, що слово "brat" має кельтське походження. Протягом XV-XVI століття його вживали у різних значеннях залежно від регіону: за одним значенням воно значило "плащ", а в іншому — "дитина".

Словник Collins описує значення слова як "хтось, особливо дитина, хто погано поводиться або дратує". В 2024 році слово набуло нового значення — тепер воно означає "людину, яка впевнена в собі, незалежна і любить насолоджуватися життям". Сама ж співачка Charli XCX описувала "brat" як дівчину, яка любить вечірки та іноді робить дурниці.

Нагадаємо, Фокус писав про найдовше слово у словнику німецької мови, яке має 67 літер. Раніше найдовшим словом в німецькій мові було слово з 63 літер, яке стосувалося правових норм щодо ідентифікації корів.

Також ми писали, що Оксфордський словник обрав слово 2023 року. Вказали, що саме його посилено шукали жителі планети у червні, коли почули його у інтерв'ю британського актора Тома Холланда.