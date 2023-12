Сленг з соцмережі: Оксфордський словник обрав слово 2023 року (відео)

Актор Том Холланд під час інтерв'ю тричі використав слово, яке привернуло увагу жителів планети. Після цього цей короткий фрагмент у соцмережах прослухали 3 млрд разів.

Фахівці "Оксфордського словника англійської мови" заявили, що слово rizz стало найпопулярнішим у 2023 році. Вказали, що саме його посилено шукали жителі планети у червні, коли почули його у інтерв'ю британського актора Тома Холланда. Про процес обрання слова року розповідається у статті на порталі словника.

Слово rizz, вказують у статті, означає здатність приваблювати, чарівність, харизматичність. Том Холланд вжив його під час червневого інтерв'ю і після цього воно набуло "шаленої популярності" у Tiktok: нарахували 3 млрд переглядів відповідної фрази.

Актор сказав, що у нього зовсім немає харизми: "I have no rizz whatsoever, I have limited rizz", — сказав він. Слово тричі пролунало у короткому фрагменті.

Вказується, що сленгове слово rizz почало набути популярність у перші місяці 2023 року. Після цього у червні 2023 відбувся різкий сплеск, який фахівці відобразили на інфографіці. Зокрема, на одному зображення показали, що це слово зацікавило користувачів Інтернет ще у 2022 році, а у наступному його шукали у 10 разів частіше. На іншому зображенні — певні згадування у перші місяці року, а потім різкий пік на початку літа.

Як зростав інтерес до слова rizz протягом 2022-2023 роках Фото: Оксфордський словник англійської мови Як зростав інтерес до слова rizz протягом січня-червня 2023 року Фото: Оксфордський словник англійської мови

Конкурентами слова rizz були три інші слова, ідеться на порталі Оксфордського словника:

prompt — використовується при "спілкуванні" з програмами штучного інтелекту;

swiftie — використовується, щоб назвати шанувальника співачки Тейлор Свіфт;

situationship — використовується, щоб назвати певний вид романтичних стосунків, які є більш "ситуативними", ніж офіційними.

Зазначимо, у 2022 році укладачі Collins English Dictionary обрали слово року permacrisis ("Пермакриза"). Воно складається з двох частин: permanent (постійний) і crisis (криза). Укладачі вказали, що значення слова — "постійна криза". Припустили, що так відобразилась стурбованість людей ситуацією в світі.

Нагадуємо, 1 грудня том Холанд дав нове інтерв'ю, у якому розповів про стан зйомок четвертого фільму франшизи "Людина-павук". Тим часом співачка Тейлор Свіфт поділилась своїми емоціями, які у неї виникли після смерті шанувальниці на її концерті.