Слово года-2024: британский словарь Collins назвал победителя номинации (фото)

Слово-победитель имеет кельтское происхождение, и раньше оно означало "ребенок" или "плащ". В 2024 году оно приобрело значение "человека, который уверен в себе, независим и любит наслаждаться жизнью".

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Британский словарь Collins объявил, что словом 2024 года стало слово Brat. Об этом сообщил писатель Дэвид Шариатмадари на портале словаря.

Писатель указывает, что слово "brat" заняло первое место среди десяти других слов-номинантов, которые составители словаря выбрали для описания 2024 года. Его популярность стала значимой после того, как английская певица Charli XCX выпустила пластинку под одноименным названием летом этого года, а само слово стало "одним из самых обсуждаемых".

Коллаж на отзыв к альбому "Brat" певицы Charli XCX (фото: thegauntlet.ca)

"Это не просто чрезвычайно успешный музыкальный проект, а настоящий культурный феномен, который откликнулся в сердцах людей по всему миру", — говорится на сайте словаря Collins.

Украинский литературный сайт "Читомо" пишет, что на украинском слово "brat" может означать "бунтарь", "озорник" или "непослушный". В то же время этимологический словарь Etymonline указывает, что слово "brat" имеет кельтское происхождение. В течение XV-XVI века его употребляли в разных значениях в зависимости от региона: по одному значению оно означало "плащ", а в другом — "ребенок".

Словарь Collins описывает значение слова как "кто-то, особенно ребенок, кто плохо себя ведет или раздражает". В 2024 году слово приобрело новое значение — теперь оно означает "человека, который уверен в себе, независим и любит наслаждаться жизнью". Сама же певица Charli XCX описывала "brat" как девушку, которая любит вечеринки и иногда делает глупости.

Напомним, Фокус писал о самом длинном слове в словаре немецкого языка, которое имеет 67 букв. Ранее самым длинным словом в немецком языке было слово из 63 букв, которое касалось правовых норм по идентификации коров.

Также мы писали, что Оксфордский словарь выбрал слово 2023 года. Указали, что именно его усиленно искали жители планеты в июне, когда услышали его в интервью британского актера Тома Холланда.