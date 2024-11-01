Названо самое длинное слово в словаре немецкого языка: оно имеет 67 букв

Ранее самым длинным словом в немецком языке было слово из 63 букв, которое касалось правовых норм по идентификации коров.

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В Германии редакция словаря немецкого языка Duden определила самые длинные слова в языке и определила "победителя" из 67 букв. Это слово называется "Постановлением о передаче юрисдикции по одобрению транзакций с недвижимостью". Об этом пишет Weltexpress.

Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung (67 букв). Это можно перевести как "правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком".

Это слово на 23 буквы длиннее самого длинного слова в орфографическом словаре.

Второе и третье место делят два слова по 58 и 56 букв в каждом.

Это валлийский топоним Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage (58 букв), что значит "Отчисления обслуживания долга за инвестиции при дренаже дорог" и Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (56 букв), что означает "Правило о краткосрочных мерах по обеспечению безопасности энергоснабжения".

Самые длинные слова в Duden в основном происходят из юридического или бюрократического языка и являются сложными словами. Рейтинг включает только слова, которые использовались в течение последних 10 лет и появлялись в СМИ не менее пяти раз.

Из-за особенностей немецкой грамматики в языке множество длинных терминов, составленных из нескольких слов. В различных пособиях часто приводится то или иное "самое длинное слово".

Напомним, что ранее сообщалось, что бойцам ВСУ запретили использовать слово "отступление" в общении со СМИ. Им посоветовали избегать его и больше использовать слова более позитивного значения, такие, как "победа" и "наступление".