Бойцам ВСУ запретили использовать слово "отступление" в общении со СМИ, — журналистка (видео)

По словам Власты Мазур, "отступление" спикеры ВСУ и бойцы должны заменить на слова более позитивного значения, такие, как "победа" и "наступление".

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Бойцам Сил обороны рекомендовали "сверху" избегать слова, которые описывают проблемы на фронте и продвижение ВС РФ. Об этом рассказала "УНИАН" журналистка "Радио Свобода" Власта Лазурь.

По ее словам, бойцы и спикеры подразделений Сил обороны должны не использовать слова "отступление". Об этом ей якобы рассказал один из военнослужащих, который находится на Покровском направлении.

"Он говорит, мы получили распоряжение употреблять в своей риторике в общении с журналистами слова "наступление", "победа", "идем вперед", "выбиваем противника", а слово "отступление", или что кто-то как-то вклинился в нашу оборону, он не может сказать. Он говорит: "Я шучу, что мне говорить "Мы наступаем на Днепр"? Уже сами военные, которые являются спикерами, они шутят, от того, какие они получают темники и рекомендации", — отметила журналистка.

Напомним, что ситуация в Донецкой области сейчас сверхсложная для Сил обороны Украины, но обвала фронта, о котором сейчас говорят, нет, говорят в ВСУ. В качестве примера обвала фронта они приводят прорыв обороны ВС РФ во время наступления ВСУ в Харьковской области летом 2022 года.

Также Фокус писал, почему армия РФ успешно наступает и что с этим делать ВСУ. Противник четко определил то, в чем он сильнее в этой войне, и на основе этой оценки наработал соответствующие изменения в своей стратегии по сравнению с начальным ее этапом.