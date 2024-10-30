Есть серьезная угроза для обороны ВСУ: военный объяснил, есть ли обвал фронта в Донецкой области (видео)

Решение об отступлении ВСУ с какого-то участка фронта принимает военное командование в соответствии с ситуацией, говорит Тимочко.

Related video

Ситуация в Донецкой области сейчас сверхсложная для Сил обороны Украины, но обвала фронта, о котором сейчас говорят, нет. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Я, конечно, не генерал, но, как я знаю, посыпался фронт — это когда обваливается оборона на отрезке 20–30 километров в глубину и в ширину, когда войска попадают в окружение, когда мы видим, что враг занимает плацдармы и наступает быстро", — сказал Тимочко.

В качестве примера обвала фронта военный привел обвал обороны ВС РФ во время наступления ВСУ в Харьковской области летом 2022 года.

"А на направлении, где продолжаются тяжелые бои уже 2 года, где все разрушено и максимальное скопление вражеских сил, мы можем говорить о сложной обстановке, о серьезной угрозе для нашей обороны, о трудностях, с которыми сталкиваются наши военные, но говорить об обвале…", — добавил военный.

Он также отметил, что решение об отступлении ВСУ с того или иного участка фронта принимает командование, принимая во внимание ситуацию, которая складывается.

"Я не видел целых колонн наших пленных военных, которые сдаются в плен, или, может, десятки единиц техники, которые враг захватил, или, может, склады. Если отступают, то значит принимается какое-то решение. Решение на уровне ситуации, которая известна старшему командованию и может быть неизвестна среднему звену", — добавил Тимочко.

Напомним, что ВС РФ продвигаются в районе Кураховки и оккупировали Ясную Поляну. Также они пытаются прорваться возле Лисовки.