Є серйозна загроза для оборони ЗСУ: військовий пояснив, чи є обвал фронту на Донеччині (відео)

Рішення про відступ ЗСУ з якоїсь ділянки фронту ухвалює військове командування відповідно до ситуації, говорить Тимочко.

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Ситуація у Донецькій області зараз надскладна для Сил оборони України, але обвалу фронту, про який зараз говорять, немає. Про це у коментарі РБК-Україна сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Я, звичайно, не генерал, але, як я знаю, посипався фронт — це коли обвалюється оборона на відрізку 20–30 кілометрів завглибшки і завширшки, коли війська потрапляють в оточення, коли ми бачимо, що ворог займає плацдарми та наступає швидко", — сказав Тимочко.

Як приклад обвалу фронту військовий навів обвал оборони ЗС РФ під час наступу ЗСУ у Харківській області влітку 2022 року.

"А на напрямку, де тривають важкі бої вже 2 роки, де все поруйновано та максимальне скупчення ворожих сил, ми можемо говорити про складну обстановку, про серйозну загрозу для нашої оборони, про труднощі, з якими стикаються наші військові, але говорити про обвал…", — додав військовий.

Він також зауважив, що рішення про відступ ЗСУ з тієї чи іншої ділянки фронту ухвалює командування, беручи до уваги ситуацію, яка складається.

"Я не бачив цілих колон наших полонених військових, які здаються в полон, чи, може, десятки одиниць техніки, які ворог захопив, чи, може, склади. Якщо відступають, то значить ухвалюється якесь рішення. Рішення на рівні ситуації, яка відома старшому командуванню та може бути невідома середній ланці", — додав Тимочко.

Нагадаємо, що ЗС РФ просуваються в районі Курахівки та окупували Ясну Поляну. Також вони намагаються прорватися біля Лисівки.