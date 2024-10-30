Бійцям ЗСУ заборонили використовувати слово "відступ" у спілкуванні зі ЗМІ, — журналістка (відео)

За словами Власти Мазур, "відступ" речники ЗСУ та бійці мають замінити на слова більш позитивного значення, такі, як "перемога" і "наступ".

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Бійцям Сил оборони рекомендували "зверху" уникати слова, які описують проблеми на фронті та просування ЗС РФ. Про це розповіла "УНІАН" журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур.

За її словами, бійці та речники підрозділів Сил оборони мають не використовувати слова "відступ". Про це їй нібито розповів один з військовослужбовців, який перебуває на Покровському напрямку.

"Він каже, ми отримали розпорядження вживати в своїй риториці в спілкуванні з журналістами слова "наступ", "перемога", "йдемо вперед", "вибиваємо противника", а слово "відступ", чи що хтось якось вклинився в нашу оборону, він не може сказати. Він каже: "Я жартую, що мені казати "Ми наступаємо на Дніпро"? Вже самі військові які є речниками, вони жартують, від того, які вони отримують темники і рекомендації", — зауважила журналістка.

Нагадаємо, що ситуація у Донецькій області зараз надскладна для Сил оборони України, але обвалу фронту, про який зараз говорять, немає, кажуть в ЗСУ. Як приклад обвалу фронту вони наводять прорив оборони ЗС РФ під час наступу ЗСУ у Харківській області влітку 2022 року.

Також Фокус писав, чому армія РФ успішно наступає і що з цим робити ЗСУ. Противник чітко визначив те, в чому він сильнішій в цій війні, та на основі цієї оцінки напрацював відповідні зміни у своїй стратегії порівняно з початковим її етапом.