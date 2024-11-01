Названо найдовше слово у словнику німецької мови: воно має 67 літер

Раніше найдовшим словом в німецькій мові було слово з 63 літер, яке стосувалося правових норм щодо ідентифікації корів.

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В Німеччині редакція словника німецької мови Duden визначила найдовші слова в мові та визначила "переможця" з 67 літер. Це слово називається "Постановою про передачу юрисдикції щодо схвалення транзакцій з нерухомістю". Про це пише Weltexpress.

Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung (67 букв). Це можна перекласти як "правило про передачу юрисдикції при дозволі на угоду із земельною ділянкою".

Це слово на 23 літери довше за найдовше слово в орфографічному словнику.

Друге і третє місце ділять два слова по 58 і 56 літер у кожному.

Це валлійський топонім Straßenentwässerungsinvestitionskostenschuldendienstumlage (58 літер), що значить "Відрахування обслуговування боргу за інвестиції при дренажі доріг" і Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung (56 літер), що означає "Правило про короткострокові заходи щодо гаоантування безпеки енергопостачання".

Найдовші слова в Duden в основному походять з юридичної чи бюрократичної мови і є складними словами. Рейтинг включає лише слова, які використовувалися протягом останніх 10 років і з’являлися в ЗМІ щонайменше п’ять разів.

Через особливості німецької граматики у мові безліч довгих термінів, складених із кількох слів. У різних посібниках часто наводиться те чи інше "найдовше слово".

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що бійцям ЗСУ заборонили використовувати слово "відступ" у спілкуванні зі ЗМІ. Їм порадили уникати його і більше використовувати слова більш позитивного значення, такі, як "перемога" і "наступ".