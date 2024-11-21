Найпопулярніше слово 2024 року: Кембридзький словник пояснив, чому воно "шкідливе"

Найпопулярніше слово 2024 року на сайті Кембридзького словника шукали понад 100 тисяч разів. Слово стало популярне завдяки ідеям, які поширювала, наприклад, американська співачка Дуа Ліппа.

Співаки та спортсмени, інші знаменитості, починаючи з часів епідемії Covid-19, розповідали людям про користь візуалізації бажань, позитивного мислення та афірмацій. У зв'язку з цим на порталі Кембридзького словника суттєво зросла популярність слова, яке описувало усі подібні процеси. Яке ж слово шукали найчастіше у 2024 році і чому воно шкідливе, пояснюється на офіційному сайті словника.

На порталі Cambridge Dictionary повідомили, що у 2024 році лідером за кількістю звернення стало слово Manifest (маніфест, декларація намірів — перекл.з англ.). Його шукали 130 тис. разів. Водночас вказується, що люди цікавились ним як дієсловом у розумінні "маніфестувати". Дієслово вживається як один з методів позитивного мислення: коли людина щось візуалізує, повторює афірмації, щоб уявити те, до чого прагне.

Кембридзький словник — слово 2024 року Фото: Кембриджський словник

Як з'ясувалось, слово почало набирати популярності за часів Covid-19, а у 2024 році його публічно використали світові зірки, а також у ЗМІ. Серед зірок — співачка Дуа Ліппа, спринтерка Габбі Томас, футболіст зі збірної Англії Оллі Воткінс. Слово застосовувало у значенні "уявити, що ви досягли чогось, чого хочете, вірячи, що це зробить це більш вірогідним".

На порталі Кембриджу пояснили, що такі думки шкідливі. Водночас наводяться слова професора соціальної психології Кембридзького університету Сандер ван дер Лінден. Він назвав візуалізацію та афірмації "магічним мисленням", ілюзією про те, що думка може змінити світ. Після подібних думок в людини можуть настати "нереалістичні очікування та розчарування", сказав він.

"Маніфестування набуло величезної популярності під час пандемії в TikTok з мільярдами переглядів, включаючи популярний метод 3-6-9, який вимагає записувати свої бажання тричі вранці, шість разів вдень і дев’ять разів перед сном. Ця процедура сприяє обсесивній і компульсивній поведінці без помітних переваг", — пояснив проблему науковець.

Первісне значення слова "маніфест" далеке від того, який закладали знаменитості, ідеться у статті. Його історія — це 600 років, протягом яких значення не раз змінювалось. Наприклад, XIV ст. Джефрі Чосер використовував його у значенні "легко помітний або очевидний", або "такий, який легко показати за допомогою знаків та дій". У XV столітті Вільям Шекспір мав на увазі дещо схоже, коли писав це слово у п'єсі "Венеційський купець". У XIX рр. у США — "явна доля": термін африканських політиків, який означав покликання переселенців підкорити простори Північної Америки. І лише у XX столітті з'явилось значення, яке використовувалось традиційно (до теперішніх змін) — "письмова заява про цілі та політику організації", підсумували на порталі словника.

Кембридзький словник — деталі обрання найпопулярнішого слова

Зазначимо, Фокус писав про найпопулярніші слова минулих років. Наприклад, у 2023 році Кембридзький словник назвав слово, яке найбільше шукали — "галюцинувати". У 2022 році лідером пошуку по Оксфордському словнику виявилось слово "режим гобліна".

Нагадуємо, у листопаді видання Weltexpress назвало найдовше слово німецької мови, яке складалось з 67 літер.