Оксфордський словник назвав слово 2022 року

Серед фаворитів були метавсесвіт та хештег IStandWith.

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Оксфордський словник англійської мови назвав словом 2022 року вираз "режим гобліна" (goblin mode).

Таким чином можна охарактеризувати тип поведінки людей після полегшення ковідних обмежень. Режим гобліна — людина лінива, неохайна, егоїстична і відкидає соціальні норми та очікування.

"Очевидно, вираз відбив настрій людей, які відкинули ідею повернення до нормального життя або повстали проти дедалі більш недосяжних естетичних стандартів", — додають в Оксфордському словнику.

Слово року покликане відобразити "етос, настрій або занепокоєння останніх дванадцяти місяців". Вперше фраза-переможець цього року була обрана публічним голосуванням з-поміж трьох фіналістів, обраних лексикографами Oxford Languages: режим гобліна, метавсесвіт і хештег IStandWith. Судячи з усього, останній найчастіше використовували на знак підтримки України.

Незважаючи на те, що режим гоблінів був відносно невідомим офлайн, він був переважним фаворитом, набравши 93% із понад 340 000 голосів.

Вибір Оксфордського словника є ще одним доказом того, що світ неспокійний після багатьох років пандемії, а також величезних змін у поведінці та політиці, які принесли соціальні мережі.

Нагадаємо, інший впливовий словник назвав свою версію слова року.