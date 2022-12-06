Оксфордский словарь назвал слово 2022 года

Среди фаворитов были метавселенная и хештег IStandWith.

Related video

Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2022 года выражение "режим гоблина" (goblin mode).

Таким образом, можно охарактеризовать тип поведения людей после облегчения ковидных ограничений. Режим гоблина — человек ленивый, неопрятный, эгоистичный и отвергающий социальные нормы и ожидания.

"Очевидно, выражение отразило настроение людей, отвергших идею возвращения к нормальной жизни или восставших против все более недосягаемых эстетических стандартов", — добавляют в Оксфордском словаре.

Слово года призвано отразить "этос, настроение или беспокойство последних двенадцати месяцев". Впервые фраза-победитель этого года была избрана публичным голосованием из трех финалистов, избранных лексикографами Oxford Languages: режим гоблина, метавселенная и хэштег IStandWith. Судя по всему, последний чаще всего использовали в знак поддержки Украины.

Несмотря на то, что режим гоблина был относительно неизвестным оффлайну, он был преимущественным фаворитом, набрав 93% с более 340 000 голосов.

Выбор Оксфордского словаря является еще одним доказательством того, что мир не спокоен после многих лет пандемии, а также огромных изменений в поведении и политике.

Напомним, другой влиятельный словарь назвал свою версию слова года.