Британский словарь Collins Dictionary назвал главное слово 2022 года

В первой десятке оказалось также слово Kyiv.

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Главным словом уходящего 2022 года, по версии составителей толкового словаря английского языка Collins English Dictionary, стало рermacrisis ("Пермакризис"). Слово состоит из жвух частей: permanent (постоянный) и crisis (кризис). Он описывает ощущение жизни в период войны, инфляции и политической нестабильности.

Глава Collins Learning Алекс Бикрофт отмечает: такой результат говорит о том, что 2022 год был действительно очень непростым для человечества.

Среди других слов в десятку вошло Kyiv. Теперь так пишется название столицы Украины вместо ранее принятого русскоязычного произношения Kiev.

Нашли свой след в словаре и последние события в Великобритании. Так, очень популярным было слово Carolean – прилагательное, относящееся ко всему, что связано с новым королем Великобритании Карлом III и его правлением.

Скандал вокруг бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, устраивавшего вечеринки во время пандемии в течение 2020 и 2021 годов, вопреки установленным для всех ограничениям, тоже не остался без внимания и получил название Partygate.

Энергетический шантаж Европы Россией и удорожание уровня жизни привели к тому, что в десятке популярных слов оказалось Warm bank. Так называется место, куда могут прийти погреться граждане, которые не могут себе позволить отапливать свои собственные дома.

В прошлом году словом года, по версии Collins English Dictionary, стала аббревиатура NFT – non-fungible token, "невзаимозаменяемый токен".

Ранее мы писали, что Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года.