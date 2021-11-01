Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

В этом году слово "vax" использовалось в 72 раза чаще, по сравнению прошлым годом.

Слово "vax", то есть "вакцина" и другие его производные, стали главным словом 2021 года, по версии составителей Oxford English Dictionary (OED). Об этом сообщает официальный сайт "Оксфордского словаря".

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В текущем году резко увеличилась частота употребления слова "вакцина" и других однокоренных слов, и связанных с ними словосочетаний, как то: повторная вакцинация, невакцинированный, антиваксеры и пр.

Главный редактор OED Фиона Макферсон говорит о том, что слово "vax" было очевидным выбором. "Оно стало широко использоваться по меньшей мере с 80-х годов прошлого века, но до нынешнего года употребялось все же не столь часто", — объясняет Макферсон. В этом же году слово "vax" использовалось в 72 раза чаще, по сравнению с данными за прошлый год.

Стали популярны и неологизмы, например vaxinista ("вакциниста") — о человеке, который кичится тем, что вакцинировался, и рассказывает об этом друзьям в соцсетях; vaxxie ("вакси") — так называют фото, которые люди делают во время вакцинации; "double-vaxxed" — о человеке, который вакцинировался двумя дозами.

Допускается английское написание — "vax" и "vaxx". Но двойное "х" употребляется чаще.

К слову, в этом году использование слова пандемия увеличилось более чем на 57,000%.

Словари Oxford Languages и Collins выбирают свои собственные слова года. Так, в прошлом году главным, по версии Collins, было слово "локдаун". Но составители "Оксфордского словаря" сообщили, что год был беспрецедентным, поэтому решили выбрать несколько слов: "локдаун", "лесные пожары", COVID-19, BLM, WFH (работа из дома), "ключевые сотрудники" и "отпуск".

В разные годы прошлого десятилетия самыми популярными, по версиям словарей Оксфорда и Колинз, становились такие слова, как "селфи", "гик", "вейп", "постправда", "youthquake", "фейк ньюз", "фотобомба" и "токсичный".

Ранее Фокус сообщал о том, что в новой редакции Оксфордского словаря появились 26 корейских слов, что объясняется популярностью южнокорейской культуры: кинематографа, кулинарии и музыкального жанра K-поп.