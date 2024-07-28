Учені поставили під сумнів користь подвійної мастектомії при раку грудей

Рак грудей є поширеним захворюванням серед жінок і найчастіше при його виявленні фахівці обирають видалення відразу обох грудей. Однак недавнє дослідження показало, що очікування і реальність ефективності такої операції кардинально відрізняються.

Related video

Жінки, у яких діагностовано рак однієї молочної залози, навіть на ранніх стадіях, часто вважають за краще робити подвійну мастектомію, побоюючись поширення раку на іншу. Однак комплексне дослідження, в якому взяли участь понад 600 000 пацієнток, за якими спостерігали протягом двох десятиліть, показало, що такий вибір може не дати жодних переваг у плані виживання, пише Medical Xpress.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, проведене канадськими вченими під керівництвом доктора Стівена Народа з лікарні Жіночого коледжу в Торонто і професора Університету Торонто, було опубліковано в журналі JAMA Oncology. Дослідники проаналізували дані про рак у США, отримані від більш ніж 661 000 жінок із діагнозом раку одних грудей у період із 2000 до 2019 року, починаючи з найранішої стадії, протокової карциноми in situ (DCIS), до інвазивного раку 3 стадії.

Важливо

Хвороба повертається: вчені дізналися, що рак грудей провокує інші види захворювання

У дослідженні порівнювали результати для трьох груп: тих, кому було проведено люмпектомію, тих, кому було видалено тільки уражені груди (одностороння мастектомія), і тих, хто вибрав подвійну мастектомію. Незважаючи на значне зниження числа других випадків раку молочної залози серед жінок, які перенесли подвійну мастектомію, це не призвело до поліпшення показників виживання. За 20 років спостереження показники смертності від раку грудей були однаковими у всіх групах.

Команда доктора Народа виявила, що основною причиною смерті пацієнток з раком грудей було поширення первісної пухлини на інші частини тіла, а не розвиток нового раку в других грудях. Вони дійшли висновку, що рак, який виникає в других грудях, трапляється відносно рідко і часто менш агресивний, що дає змогу припустити, що це можуть бути нові, не пов'язані між собою пухлини, які можна вилікувати до поширення.

Вчені поставили під сумнів необхідність подвійної мастектомії, особливо з огляду на невеликий ризик розвитку раку в другій груді. Наприклад, лише у 69 із 1000 жінок з одностороннім раком молочної залози протягом 20 років розвинувся рак у другій груді. Навіть серед тих жінок, у яких він розвинувся, ймовірність смерті від цього захворювання суттєво не змінилася порівняно з тими, у кого його не було.

Сема Аша Хан і Маша Кочергінські з Північно-Західного університету в Чикаго, які виступили співавторами коментаря до дослідження, наголосили на складності питання, зазначивши, що рішення про подвійну мастектомію може бути зумовлене й іншими факторами, окрім виживання, такими як якість життя і бажання уникнути майбутніх процедур і нестандартної візуалізації, тому воно все одно має залишатися за жінками. Однак дослідження підкреслює необхідність індивідуального обговорення переваг і ризиків подвійної мастектомії між пацієнтами та їхніми медичними працівниками, з точки зору превентивного лікування. Хоча ця процедура може зменшити занепокоєння з приводу рецидиву раку, вона, мабуть, не покращує показники виживаності, що наголошує на важливості врахування індивідуальних обставин і переваг пацієнток, заявили автори.

Раніше Фокус писав про те, що вчені тестують вакцину від раку молочної залози. У новому дослідженні братимуть участь здорові люди з високим ризиком розвитку раку молочної залози (МЗ), які вирішили добровільно пройти профілактичне видалення МЗ, щоб знизити ризик.

Також Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик розвитку раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.