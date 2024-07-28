Ученые поставили под сомнение пользу двойной мастэктомии при раке груди

Рак груди является распространенным заболеванием среди женщин и зачастую при его обнаружении специалисты выбирают удаление сразу обеих грудей. Однако недавнее исследование показало, что ожидание и реальность эффективности такой операции кардинально отличаются.

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Женщины, у которых диагностирован рак одной груди, даже на ранних стадиях, часто предпочитают делать двойную мастэктомию, опасаясь распространения рака на другую. Однако комплексное исследование, в котором приняли участие более 600 000 пациенток, наблюдавшихся в течение двух десятилетий, показало, что такой выбор может не дать никаких преимуществ в плане выживания, пишет Medical Xpress.

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Исследование, проведенное канадскими учеными под руководством доктора Стивена Народа из больницы Женского колледжа в Торонто и профессора Университета Торонто, было опубликовано в журнале JAMA Oncology. Исследователи проанализировали данные о раке в США, полученные от более чем 661 000 женщин с диагнозом рака одной груди в период с 2000 по 2019 год, начиная с самой ранней стадии, протоковой карциномы in situ (DCIS), до инвазивного рака 3 стадии.

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Болезнь возвращается: ученые узнали, что рак груди провоцирует другие виды заболевания

В исследовании сравнивались результаты для трех групп: тех, кому была проведена люмпэктомия, тех, кому была удалена только пораженная грудь (односторонняя мастэктомия), и тех, кто выбрал двойную мастэктомию. Несмотря на значительное снижение числа вторых случаев рака молочной железы среди женщин, перенесших двойную мастэктомию, это не привело к улучшению показателей выживаемости. За 20 лет наблюдения показатели смертности от рака груди были одинаковыми во всех группах.

Команда доктора Народа обнаружила, что основной причиной смерти пациенток с раком груди было распространение первоначальной опухоли на другие части тела, а не развитие нового рака во второй груди. Они пришли к выводу, что рак, возникающий во второй груди, встречается относительно редко и зачастую менее агрессивен, что позволяет предположить, что это могут быть новые, не связанные между собой опухоли, которые можно вылечить до распространения.

Ученые поставили под сомнение необходимость двойной мастэктомии, особенно учитывая небольшой риск развития рака во второй груди. Например, только у 69 из 1000 женщин с односторонним раком молочной железы в течение 20 лет развился рак во второй груди. Даже среди тех женщин, у которых он развился, вероятность смерти от этого заболевания существенно не изменилась по сравнению с теми, у кого его не было.

Сема Аша Хан и Маша Кочергински из Северо-Западного университета в Чикаго, которые выступили соавторами комментария к исследованию, подчеркнули сложность вопроса, отметив, что решение о двойной мастэктомии может быть обусловлено и другими факторами, помимо выживания, такими как качество жизни и желание избежать будущих процедур и нестандартной визуализации, поэтому оно все равно должно оставаться за женщинами. Однако исследование подчеркивает необходимость индивидуального обсуждения преимуществ и рисков двойной мастэктомии между пациентами и их медицинскими работниками, с точки зрения превентивного лечения. Хотя эта процедура может уменьшить беспокойство по поводу рецидива рака, она, по-видимому, не улучшает показатели выживаемости, что подчеркивает важность учета индивидуальных обстоятельств и предпочтений пациенток, заявили авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые тестируют вакцину от рака молочной железы. В новом исследовании будут участвовать здоровые люди с высоким риском развития рака молочной железы (МЖ), которые решили добровольно пройти профилактическое удаление МЖ, чтобы снизить риск.

Также Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск развития рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.