Болезнь возвращается: ученые узнали, что рак груди провоцирует другие виды заболевания

Рак груди является распространенным и тяжелым заболеванием, которое все же поддается лечению. Однако новое исследование выяснило, что даже пережив его, выжившие рискуют столкнуться с очередным онкологическим осложнением.

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Новое исследование Кембриджского университета обнародовало тревожные данные о повышенном риске развития второго рака у людей, переживших рак молочной железы. Проанализировав данные более 580 000 женщин и 3 500 мужчин, переживших рак груди, оно показало, что те, кто победил рак груди, имеют более высокие шансы столкнуться с другой формой рака, такой как рак эндометрия и рак простаты. В частности, оказалось, что у женщин, переживших рак груди, в два раза выше риск развития рака противоположной груди и значительно выше риск развития рака эндометрия и яичников, пишет University of Cambridge.

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Первый автор исследования и научный сотрудник факультета общественного здравоохранения и первичной медицинской помощи, Айзек Аллен, подчеркнул важность понимания этих рисков для улучшения ухода за пациентами и мониторинга. В исследовании ученых также говорилось, что возраст при постановке первого диагноза играет решающую роль: у молодых людей в возрасте до 50 лет вероятность повторного заболевания раком была на 86% выше. Кроме того, определенную роль играют социально-экономические факторы: у людей из неблагополучных районов риск развития второго рака был на 35% выше, что свидетельствует о неравенстве в сфере здравоохранения, на которое влияют такие факторы образа жизни, как курение и диета.

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Антонис Антониу, старший научный сотрудник проекта, отметил, что это самое крупное исследование такого рода, проведенное благодаря надежным массивам данных Национальной службы здравоохранения. Полученные результаты не только дают ученым и врачам более четкое представление о рисках возвращения болезни, но и подчеркивают важность целенаправленного последующего наблюдения за выжившими. Эти данные крайне важны для медицинских работников, чтобы выработать свои подходы к поддержке долгосрочного здоровья выживших.

Катрина Браун из организации Cancer Research UK, финансировавшей исследование, отметила вариативность риска в зависимости от социально-экономического статуса, что говорит о необходимости продолжения исследований. Этот аспект исследования требует дальнейшего изучения факторов, вызывающих эти различия, чтобы более эффективно устранять и снижать риски для всех людей, переживших рак молочной железы. Это исследование закладывает основу для разработки более персонализированных планов по уходу за выжившими и потенциально расширяет дискуссию о профилактике рака и равенстве в доступе к медицинской помощи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали анализ, определяющий опасный дефицит редкого гормона. Хотя чрезмерное потребление воды обычно обуславливается различными безвредными факторами и проходит само по себе, некоторые случаи представляют опасность для здоровья без надлежащего лечения.

Также Фокус писал о разработке теста на рак, который можно пройти на дому. Исследователи полагают, что новая технология может диагностировать рак на ранней стадии.

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