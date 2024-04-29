Хвороба повертається: вчені дізналися, що рак грудей провокує інші види захворювання

Рак грудей є поширеним і важким захворюванням, яке все ж піддається лікуванню. Однак нове дослідження з'ясувало, що навіть переживши його, ті, хто вижив, ризикують зіткнутися з черговим онкологічним ускладненням.

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Нове дослідження Кембриджського університету оприлюднило тривожні дані про підвищений ризик розвитку другого раку в людей, які пережили рак молочної залози. Проаналізувавши дані понад 580 000 жінок і 3 500 чоловіків, які пережили рак грудей, воно показало, що ті, хто переміг рак грудей, мають вищі шанси зіткнутися з іншою формою раку, такою як рак ендометрія і рак простати. Зокрема, виявилося, що у жінок, які пережили рак грудей, удвічі вищий ризик розвитку раку протилежних грудей і значно вищий ризик розвитку раку ендометрія та яєчників, пише University of Cambridge.

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Перший автор дослідження і науковий співробітник факультету громадської охорони здоров'я та первинної медичної допомоги, Айзек Аллен, наголосив на важливості розуміння цих ризиків для поліпшення догляду за пацієнтами та моніторингу. У дослідженні вчених також ішлося про те, що вік під час постановки першого діагнозу відіграє вирішальну роль: у молодих людей у віці до 50 років ймовірність повторного захворювання на рак була на 86% вищою. Крім того, певну роль відіграють соціально-економічні чинники: у людей з неблагополучних районів ризик розвитку другого раку був на 35% вищим, що свідчить про нерівність у сфері охорони здоров'я, на яку впливають такі фактори способу життя, як паління і дієта.

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Антоніс Антоніу, старший науковий співробітник проєкту, зазначив, що це найбільше дослідження такого роду, проведене завдяки надійним масивам даних Національної служби охорони здоров'я. Отримані результати не тільки дають вченим і лікарям більш чітке уявлення про ризики повернення хвороби, а й підкреслюють важливість цілеспрямованого подальшого спостереження за тими, хто вижив. Ці дані вкрай важливі для медичних працівників, щоб виробити свої підходи до підтримки довгострокового здоров'я тих, хто вижив.

Катріна Браун з організації Cancer Research UK, яка фінансувала дослідження, зазначила варіативність ризику залежно від соціально-економічного статусу, що говорить про необхідність продовження досліджень. Цей аспект дослідження вимагає подальшого вивчення чинників, що спричиняють ці відмінності, щоб більш ефективно усувати і знижувати ризики для всіх людей, які пережили рак молочної залози. Це дослідження закладає основу для розробки більш персоналізованих планів по догляду за тими, хто пережив рак молочної залози, і потенційно розширює дискусію щодо профілактики раку і рівності в доступі до медичної допомоги.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

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