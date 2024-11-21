Самое популярное слово 2024 года: Кембриджский словарь объяснил, почему оно "вредное"

Самое популярное слово 2024 года на сайте Кембриджского словаря искали более 100 тысяч раз. Слово стало популярно благодаря идеям, которые распространяла, например, американская певица Дуа Липа.

Певцы и спортсмены, другие знаменитости, начиная со времен эпидемии Covid-19, рассказывали людям о пользе визуализации желаний, позитивного мышления и аффирмаций. В связи с этим на портале Кембриджского словаря существенно возросла популярность слова, которое описывало все подобные процессы. Какое же слово искали чаще всего в 2024 году и почему оно вредное, объясняется на официальном сайте словаря.

На портале Cambridge Dictionary сообщили, что в 2024 году лидером по количеству обращений стало слово Manifest (манифест, декларация намерений — перев. с англ.). Его искали 130 тыс. раз. При этом указывается, что люди интересовались им как глаголом в понимании "манифестировать". Глагол употребляется как один из методов позитивного мышления: когда человек что-то визуализирует, повторяет аффирмации, чтобы представить то, к чему стремится.

Кембриджский словарь — слово 2024 года Фото: Кембриджський словник

Как выяснилось, слово начало набирать популярность во времена Covid-19, а в 2024 году его публично использовали мировые звезды, а также в СМИ. Среди звезд — певица Дуа Липа, спринтерка Габби Томас, футболист из сборной Англии Олли Уоткинс. Слово применялось в значении "представить, что вы достигли чего-то, чего хотите, веря, что это сделает это более вероятным".

На портале Кембриджа объяснили, что такие мысли вредны. При этом приводятся слова профессора социальной психологии Кембриджского университета Сандер ван дер Линден. Он назвал визуализацию и аффирмации "магическим мышлением", иллюзией о том, что мысль может изменить мир. После подобных мыслей у человека могут наступить "нереалистичные ожидания и разочарования", сказал он.

"Манифестирование приобрело огромную популярность во время пандемии в TikTok с миллиардами просмотров, включая популярный метод 3-6-9, который требует записывать свои желания трижды утром, шесть раз днем и девять раз перед сном. Эта процедура способствует обсессивному и компульсивному поведению без заметных преимуществ", — объяснил проблему ученый.

Первоначальное значение слова "манифест" далеко от того, которое закладывали знаменитости, говорится в статье. Его история — это 600 лет, в течение которых значение не раз менялось. Например, в XIV в. Джефри Чосер использовал его в значении "легко заметный или очевидный", или "такой, который легко показать с помощью знаков и действий". В XV веке Уильям Шекспир имел в виду нечто похожее, когда писал это слово в пьесе "Венецианский купец". В XIX гг. в США — "явная судьба": термин африканских политиков, который означал призвание переселенцев покорить просторы Северной Америки. И только в XX веке появилось значение, которое использовалось традиционно (до нынешних изменений) — "письменное заявление о целях и политике организации", подытожили на портале словаря.

Кембриджский словарь — детали выбора самого популярного слова

Отметим, Фокус писал о самых популярных словах прошлых лет. Например, в 2023 году Кембриджский словарь назвал слово, которое больше всего искали — "галлюцинировать". В 2022 году лидером поиска по Оксфордскому словарю оказалось слово "режим гоблина".

Напоминаем, в ноябре издание Weltexpress назвало самое длинное слово немецкого языка, которое состояло из 67 букв.