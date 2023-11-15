Головне слово 2023 року: Кембриджський словник дав нове визначення старому поняттю

Укладачі словника дали нове визначення, яке пов'язує галюцинації зі штучним інтелектом, що видає неправдиву інформацію.

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Кембриджський словник визначив головне слово 2023 року. Ним стало hallucinate, що в перекладі означає "галюцинувати". Про це повідомили на офіційному сайті словника.

Слово "галюцинувати" не є новим і з'явилося в людському лексиконі досить давно. Але цього року, на думку Кембриджського словника, поняття, яке воно позначає, набуло принципово нового значення.

Традиційно, галюцинація — це сенсорне сприйняття людиною того, що не існує в реальності. Найчастіше галюцинації виникають у людей із психічними захворюваннями або під впливом наркотичних речовин.

Тепер же лінгвісти дали нове визначення, яке пов'язує галюцинації зі штучним інтелектом, що видає неправдиву інформацію.

Кембриджський словник зазначає, що незважаючи на розвиток передових технологій і дедалі більше використання чат-ботів зі штучним інтелектом у повсякденному житті, повністю довіряти генеративному ШІ не можна.

Тепер, якщо ШІ видає неправдиву інформацію, можна говорити, що він галюцинує.

Нове тлумачення в словнику звучить так: "Коли штучний інтелект (комп'ютерна система, що володіє деякими якостями людського мозку, як-от здатність імітувати людську мову) галюцинує, він видає неправдиву інформацію".

"Той факт, що ШІ може "галюцинувати", нагадує нам, що людям все ще необхідно застосовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів. ШІ чудово справляється з обробкою величезних обсягів даних для отримання конкретної інформації та її консолідації. Але що оригінальнішим ви просите його бути, то більша ймовірність, що він зіб'ється зі шляху", — сказала менеджер видавництва Кембриджського словника Вендалін Ніколс.

Нагадаємо, укладачі та редактори відомого британського словника Collins English Dictionary пояснили свій вибір головного слова 2023 року. Ним стало словосполучення "штучний інтелект", бо цей винахід "перевернув свідомість мільйонів".

Раніше Фокус писав про те, які слова стали головними у 2022 році за версією Collins English Dictionary. У першій десятці опинилося також слово Kyiv.