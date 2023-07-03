На одній хвилі з привидами. Учені назвали 5 наукових пояснень паранормальної активності

У новому дослідженні вчені спробували пояснити, чому ми все ще віримо в існування загробного світу і чим пояснюються "візити привидів".

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Хочемо ми це визнавати чи ні, але багато хто з нас, імовірно, знайомий з відчуттям, ніби зіткнулися з чимось надприродним. У новому дослідженні вчені зібрали 5 можливих наукових пояснень паранормальних явищ, пише Daily Mail.

Наприклад, дослідники зазначають, що синдром голови, що вибухає, або сонний параліч цілком можуть стати причиною холоду, що біжить по спині, і навіть здатні викликати підозру, ніби хтось за вами спостерігає.

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Сонний параліч

У 2015 році жінка поділилася своїм моторошним досвідом. Одного разу вночі вона лягала спати поруч зі своїм уже сплячим чоловіком, коли вона заплющила очі, почула, як хтось поплескав її по плечу і прошепотів: "Мені холодно, можна увійти?" Жінка подумала, що це одна з її доньок, однак коли розплющила очі, побачила свого 7-річного сина, який помер кілька місяців тому.

Це моторошне явище відоме як сонний параліч, і часто вважається поясненням паранормальної активності. Попри те, що про нього відомо вже давно, лікарі все ще не впевнені, як саме це відбувається. Вважається, що сонний параліч настає, коли людина потрапляє в стадію сну зі швидким рухом очей (ШРО), під час якої ми бачимо більш яскраві сни.

Люди, які пережили цей досвід, кажуть про те, що відчували себе бадьорими, але також мали відчуття того, що їх штовхають вниз, а також часто бачили галюцинації. За словами експерта з Йоркського університету Дена Дениса, у цей момент люди, як правило, можуть відчути три різні види галюцинацій.

По-перше, "галюцинація зловмисника", що супроводжується відчуттям присутності зла у кімнаті, яке цілком може проявлятися в гіперреалістичних галюцинаціях, начебто зловмисник насправді перебуває у кімнаті. По-друге, "галюцинації інкуба", що супроводжуються присутністю когось у кімнаті, а також відчуттям тиску на груди та відчуттям задухи. По-третє, "вестибулярно-моторні галюцинації", як правило, вони супроводжуються іншими двома і містять у собі щось подібне до "ширяння над ліжком".

Щоб позбутися сонного паралічу, вчені рекомендують спати щонайменше 7-9 годин на добу, оскільки цей стан також пов'язують із безсонням і проблемами зі сном. Крім того, можуть допомогти регулярні фізичні навантаження, але не пізніше ніж за 4 години до сну.

Пліснява

Це може здатися дивним, але вчені виявили взаємозв'язок між спостереженням привидів і поганою якістю повітря. Виявилося, що токсичні спори цвілі здатні викликати перепади настрою, ірраціональний гнів, а часом і когнітивні порушення, якщо людина піддається впливу занадто довго.

Нещодавні дослідження також виявили симптоми запалення мозку, втрати пам'яті, а також підвищення тривожності та страху через вплив цвілі. Вчені також виявили, що ці симптоми надзвичайно схожі на ті, що описують люди, які стверджують, що зіткнулися з паранормальним.

За словами професора Шейна Роджерса з Університету Кларксона в Нью-Йорку, вони з колегами виявили, що описи "зустрічей з примарами" багато у чому аналогічні до психічних або неврологічних симптомів, про які повідомляли люди, які зазнали впливу цвілі. Він також зазначає, що дослідникам давно відомо про психоактивні ефекти деяких грибків, тоді як ефекти інших, наприклад, кімнатної цвілі, є менш вивченими.

Синдром голови, що вибухає

Це могло б здатися вигаданим станом, однак насправді він цілком реальний і є страшним сенсорним розладом. За даними Університету Голдсміта, цей розлад характеризується сприйняттям гучного шуму або відчуттям вибуху у голові, як правило, він виникає під час переходу в глибокий сон або на виході з нього.

Дослідники зазначають, що пацієнти по-різному сприймають цей звук: від пострілу, гучного крику і до буквального вибуху. Попереднє дослідження показало, що 44,4% реципієнтів відчували значний страх під час цих епізодів. До того ж невелика частина пацієнтів припускали, що звуки були викликані чимось надприродним.

Дослідники також виявили, що значна частина населення Землі хоча б раз стикалася з синдромом голови, що вибухає. Опираючись на цю статистику вчені припустили, що мільйони людей у різних куточках світу схильні пояснювати це явище чимось надприродним.

За словами психологині Луїзи Годдар-Кроулі, цей синдром може супроводжуватися галюцинаціями, схожими на сон, які можуть варіюватися від бачення миготливих вогнів, форм і людей до прослуховування голосів, музики або інших звуків.

Чадний газ

Перші згадки про зв'язок між чадним газом і паранормальними явищами розглядався ще до Другої світової війни. У 1921 році Американський журнал офтальмології надрукував історію жінки, відомої як "місис Х". Вона розповіла, що після переїзду в новий будинок вони з родиною почали чути дивні звуки, а часом навіть відчували ніби за ними хтось спостерігає. Це також супроводжувалося відчуттям слабкості та головними болями. Зрештою вся ця зустріч із паранормальним виявилася не більше ніж отруєнням чадним газом.

Дослідники попереджають, що небезпека цього токсичного газу полягає в тому, що він не має смаку і запаху, проте навіть низькі його концентрації в будинку здатні завдати шкоди людям. Пізніші дослідження також показали, що отруєння чадним газом здатне викликати стан психозу у деяких хворих. До того ж вплив цього газу протягом 6 тижнів здатен призвести до високого рівня депресії, занепокоєння та когнітивної дисфункції.

Парейдолія

Це явище відбувається, коли люди надають значення випадковим візуальним стимулам, наприклад, бачать обличчя у хмарах. По суті, це звичайний трюк з оптичними ілюзіями, але тепер дослідники вважають, що він також може бути одним із пояснень зустрічей із надприродним.

Наприклад, у дослідженні 2021 року вчені з Університету Танта відібрали 82 учасники, яким показали зображення візерунків, що виглядали як телевізійні перешкоди. Як виявилося, учасники, які стверджували, що відчули щось паранормальне до початку експерименту, з більшою ймовірністю помічали обличчя на цих зображеннях.

За словами доктора Луїзи Годдар-Кроулі, цьому може сприяти "ілюзорна кореляція", що дає змогу сприймати зв'язок між двома непов'язаними подіями або переживаннями. Дослідники також зазначають, що часто, коли люди сумують або пережили значну втрату, вони можуть бути більш сприйнятливими до переживань, які вони інтерпретують як спілкування або відвідування померлих близьких. По суті, переживання можуть активізувати бачення або відчуття присутності померлих, що призводить до віри в привидів або духів.

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