"Бусификация" стала словом 2024 года в Украине: какие еще термины были популярными

По данным словаря "Мислово", среди других претендентов на звание слова года были "СОЧ", "Курская операция", "усталость", "переговоры" и "МСЭК".

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"Бусификация" стала главным словом 2024 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово". Этот неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, был в центре общественного внимания ушедшего года.

"Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план", — говорится в пресс-релизе.

Слово образовано от корня "бус" в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", указывающего на действие (от лат. facio — делаю). Аналогичные формы имеют слова "русификация" или "верификация".

Среди других претендентов на звание слова года оказались следующие сроки:

СОЧ (самовольное оставление части) — проблема, возникшая из-за трудностей в организации войск.

(самовольное оставление части) — проблема, возникшая из-за трудностей в организации войск. Курская операция — украинская военная операция на территории РФ.

— украинская военная операция на территории РФ. усталость — как реакция на затяжную войну.

— как реакция на затяжную войну. переговоры — желание с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны;

— желание с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны; МСЭК — скандалы, связанные с коррупцией в медицинских комиссиях.

— скандалы, связанные с коррупцией в медицинских комиссиях. популизм — с акцентом на начало разговоров о выборах в связи с программами "Национальный кэшбек" и "тысяча Зеленского".

— с акцентом на начало разговоров о выборах в связи с программами "Национальный кэшбек" и "тысяча Зеленского". Магура — морской дрон, изменивший баланс сил в Черном море.

— морской дрон, изменивший баланс сил в Черном море. лалохезия — использование ненормативной лексики для снятия стресса.

— использование ненормативной лексики для снятия стресса. квадроберы — новая субкультура, популярная среди молодежи.

Словарь "Мыслово" уже 12 лет фиксирует самые интересные языковые явления, добавляя в базу неологизмы, сленговые и другие новые слова. Выбор слова года базируется на его популярности и общественной значимости. Слова и определения к ним присылают пользователи.

Какими были раньше слова года

2023 — мобилизация;

2022 — русский военный корабль, иди на х*й;

2021 — вакцина;

2020 — коронавирус;

2019 — диджитализация;

2018 год — томос;

2017 — безвиз;

2016 — коррупция;

2015 год — блокада;

2014 — киборги;

2013 — Евромайдан.

Напомним, Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2024 года "brain rot", что означает "гниение мозга".

По версии Кембриджского словаря словом года стало "manifest". В 2024 году его искали почти 130 тысяч раз.