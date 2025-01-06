"Бусификация" стала словом 2024 года в Украине: какие еще термины были популярными
По данным словаря "Мислово", среди других претендентов на звание слова года были "СОЧ", "Курская операция", "усталость", "переговоры" и "МСЭК".
"Бусификация" стала главным словом 2024 года по версии словаря современного украинского языка и сленга "Мислово". Этот неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, был в центре общественного внимания ушедшего года.
"Термин указывает на проблемы с мобилизацией, когда количественные показатели преобладают над качественными, а права человека (иногда вместе со здравым смыслом) отходят на второй план", — говорится в пресс-релизе.
Слово образовано от корня "бус" в значении "микроавтобус" и суффиксоида "-ификация", указывающего на действие (от лат. facio — делаю). Аналогичные формы имеют слова "русификация" или "верификация".
Среди других претендентов на звание слова года оказались следующие сроки:
- СОЧ (самовольное оставление части) — проблема, возникшая из-за трудностей в организации войск.
- Курская операция — украинская военная операция на территории РФ.
- усталость — как реакция на затяжную войну.
- переговоры — желание с целью достижения перемирия или замораживания как результат истощения от войны;
- МСЭК — скандалы, связанные с коррупцией в медицинских комиссиях.
- популизм — с акцентом на начало разговоров о выборах в связи с программами "Национальный кэшбек" и "тысяча Зеленского".
- Магура — морской дрон, изменивший баланс сил в Черном море.
- лалохезия — использование ненормативной лексики для снятия стресса.
- квадроберы — новая субкультура, популярная среди молодежи.
Словарь "Мыслово" уже 12 лет фиксирует самые интересные языковые явления, добавляя в базу неологизмы, сленговые и другие новые слова. Выбор слова года базируется на его популярности и общественной значимости. Слова и определения к ним присылают пользователи.
Какими были раньше слова года
2023 — мобилизация;
2022 — русский военный корабль, иди на х*й;
2021 — вакцина;
2020 — коронавирус;
2019 — диджитализация;
2018 год — томос;
2017 — безвиз;
2016 — коррупция;
2015 год — блокада;
2014 — киборги;
2013 — Евромайдан.
Напомним, Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2024 года "brain rot", что означает "гниение мозга".
По версии Кембриджского словаря словом года стало "manifest". В 2024 году его искали почти 130 тысяч раз.