"Бусифікація" стала словом 2024 року в Україні: які ще терміни були популярними

За даними словника "Мислово", серед інших претендентів на звання слова року були "СЗЧ", "Курська операція", "втома", "переговори" і "МСЕК".

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"Бусифікація" стала головним словом 2024 року за версією словника сучасної української мови та сленгу "Мислово". Цей неологізм, який позначає примусову мобілізацію за пришвидшеною процедурою, був в центрі суспільної уваги року, що минув.

"Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план", — йдеться у пресрелізі.

Слово утворене від кореня "бус" у значенні "мікроавтобус" та суфіксоїда "-іфікація", що вказує на дію (від лат. facio — роблю). Аналогічні форми мають слова "русифікація" чи "верифікація".

Серед інших претендентів на звання слова року опинилися такі терміни:

СЗЧ (самовільне залишення частини) — проблема, що виникла через труднощі в організації військ.

(самовільне залишення частини) — проблема, що виникла через труднощі в організації військ. Курська операція — українська військова операція на території РФ.

— українська військова операція на території РФ. втома — як реакція на затяжну війну.

— як реакція на затяжну війну. переговори — бажання з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни;

— бажання з метою досягнення перемир’я чи заморожування як результат виснаження від війни; МСЕК — скандали, пов’язані з корупцією в медичних комісіях.

— скандали, пов’язані з корупцією в медичних комісіях. популізм — з акцентом на початок розмов про вибори у зв'язку з програмами "Національний кешбек" і "тисяча Зеленського".

— з акцентом на початок розмов про вибори у зв'язку з програмами "Національний кешбек" і "тисяча Зеленського". Магура — морський дрон, що змінив баланс сил у Чорному морі.

— морський дрон, що змінив баланс сил у Чорному морі. лалохезія — використання ненормативної лексики для зняття стресу.

— використання ненормативної лексики для зняття стресу. квадробери — нова субкультура, популярна серед молоді.

Словник "Мислово" вже 12 років фіксує найцікавіші мовні явища, додаючи до бази неологізми, сленгові та інші нові слова. Вибір слова року базується на його популярності та суспільній значущості. Слова та визначення до них надсилають користувачі.

Якими були раніше слова року

2023 — мобілізація;

2022 — русский военный корабль, иди на х*й;

2021 — вакцина;

2020 — коронавірус;

2019 — діджиталізація;

2018 — томос;

2017 — безвіз;

2016 — корупція;

2015 — блокада;

2014 — кіборги;

2013 — Євромайдан.

Нагадаємо, Оксфордський словник англійської мови назвав словом 2024 року "brain rot", що означає "гниття мозку".

За версією Кембриджського словника словом року стало "manifest". У 2024 році його шукали майже 130 тисяч разів.