Задолго до современных: археологи нашли сливной туалет корейского принца (фото)

Во время раскопок во дворце Донгун на востоке Южной Кореи археологи обнаружили древние сливные туалеты, которым около 1300 лет. Один из них, по мнению ученых, принадлежал кронпринцу.

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Археологи нашли доказательства существования сливных туалетов в 1300-летнем дворцовом комплексе в Южной Корее, причем один из них, как полагают, принадлежал кронпринцу. Это открытие проливает свет на древние санитарные практики региона, пишет Live Science.

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По словам Ким Гьонг Йола, археолога из Службы корейского наследия, который руководил раскопками, это первые туалеты со сливным бачком, обнаруженные в Корее. В отличие от современных систем, эти туалеты требовали, чтобы кто-то, вероятно, слуга, наливал воду вручную, чтобы смыть отходы через канализацию.

Один из туалетов, расположенный внутри дворца, сливался непосредственно в ближайшую реку, что свидетельствует об уникальном статусе, связанном с его использованием. Другие туалеты, найденные за пределами главного дворца, хранили отходы в выгребных ямах.

Археологи нашли доказательства существования сливных туалетов в 1300-летнем дворцовом комплексе в Южной Корее Фото: Kim Gyeong Yeol

Эксперты предполагают, что туалетом, соединенным с рекой, могли пользоваться только кронпринц и его ближайшие слуги, что свидетельствует о социальной иерархии даже в санитарных практиках.

Дворец, названный Донгун, что переводится как "кронпринц", построенный в 674 году н. э., в период объединенного Силла, когда королевство Силла управляло большей частью Корейского полуострова. Во время раскопок ученые также обнаружили по меньшей мере 26 зданий и многочисленные артефакты, дающие представление о тогдашнем образе жизни.

Хотя это первая находка такого рода в Корее, древние туалеты со сливным бачком использовались в других местах гораздо раньше. Цивилизация долины Инда, процветавшая между 2600 и 1900 годами до нашей эры на территории современного Пакистана, имела туалеты со сливным бачком, подключенные к разветвленной дренажной системе.

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В отличие от них, англичане не разрабатывали сливные туалеты до конца XVI века, когда сэр Джон Харрингтон создал прототип для королевы Елизаветы I. Однако его конструкция не имела основных функций, присущих современным туалетам, таких как S-образный изгиб, предотвращающий появление неприятных запахов.

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