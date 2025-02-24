Объявили награду в 1 млн долларов: ученые до сих пор не расшифровали язык Индской цивилизации

Цивилизация долины Инда оставила немало тайн, среди которых самая большая — это нерасшифрованная письменность. Однако постепенно ученые раскрывают прошлое, в частности особенности жизни в городских центрах.

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Около 5700 лет назад на территории нынешних северных Индии и Пакистана начала процветать древняя цивилизация. Известная как Индская цивилизация, она стала известной своей нерасшифрованной письменностью и большими, хорошо спланированными городами, пишет IFLScience.

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Несмотря на выдающиеся достижения, эта цивилизация в конце концов исчезла, оставив после себя много вопросов без ответов. Исследователи работают над тем, чтобы раскрыть детали повседневной жизни в этих древних городских центрах, постепенно складывая воедино историю цивилизации долины Инда.

Хараппа, самый большой и самый известный город этой цивилизации, существовал между 3700 и 1300 годами до нашей эры. В его укрепленных стенах археологи нашли многочисленные примеры письменности Индской цивилизации, ранней формы письма, которая до сих пор остается непереведенной.

Недавно индийские власти объявили награду в 1 миллион долларов тому, кто сможет расшифровать эту письменность, надеясь узнать больше об этой давно утраченной цивилизации. Хотя награду до сих пор никто не получил, недавнее исследование дало новое понимание социальной структуры и повседневной жизни Хараппы времен ее расцвета.

Исследователи проанализировали 1144 образца древних растительных остатков, собранных во время археологических раскопок в Хараппе. Ученые обнаружили большую долю зерна по сравнению с половыми, что свидетельствует о том, что производство продуктов, вероятно, происходило за пределами города.

Вероятно, зерно обрабатывали перед транспортировкой в Хараппу, чтобы накормить жителей города. Это ставит под сомнение предыдущие теории, которые предполагали, что зерно обрабатывали определенные семьи у себя дома. Это ранее подтверждала находка мелких семян сорняков, которые, как считалось, остались после домашней обработки.

Однако дальнейший анализ семян сорняков показал, что они обычно происходят из растений, которые ел скот во время выпаса или же были частью корма. Поэтому ученые предполагают, что семена сорняков попадали в Хараппу через сжигание большого количества навоза.

Это использовалось как в бытовых, так и в промышленных целях, например, в гончарных или фаянсовых печах. Исследователи отметили, что сжигание навоза обеспечивало стабильный, медленный нагрев для приготовления пищи и было легкодоступным источником топлива, подобно тому, как это происходит в некоторых сельских районах сегодня.

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Эти выводы свидетельствуют о том, что жители возделывали зерновые, включая пшеницу и ячмень, под централизованным контролем окружающих деревень со стороны городских центров, таких как Хараппа. Несмотря на эти открытия, многое остается неизвестным о повседневной жизни, языке и религиозных практиках жителей древней цивилизации.

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