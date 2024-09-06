Все-таки существовала: ученые завершили длительный спор о цивилизации долины Инда

Археологи долго не могли определиться, чем именно является неординарное сооружение в Лотхали, построенное еще во времена цивилизации долины Инда. Только недавно, благодаря использованию новейших технологий, ученые смогли поставить в споре точку.

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С момента открытия археологических памятников в Лотхали, Индия, эксперты долго спорили, существовала ли там верфь во времена цивилизации долины Инда. Теперь этот вопрос снова привлек к себе внимание благодаря новым находкам Индийского технологического института в Гандинагаре (IITGn), пишет Arkeonews.

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Исследователи предоставили доказательства, подтверждающие существование такой верфи, предлагая ценную информацию о том, как древняя гидрография влияла на торговлю и культурные обмены. Хараппская цивилизация, или цивилизация долины Инда, которая процветала между 2500 и 1700 годами до н. э., была одной из древнейших человеческих культур, наряду с Месопотамией и Египтом. Лотхал, в самом южном регионе этой цивилизации, выделяется как необычное поселение.

Реконструкция первоначального русла реки Фото: E. Gupta et al

Считается, что около 2500 года до н. э. местные торговцы и ремесленники, которые имели связи с регионами Синд и Качх, начали селиться в Лотхале. В течение следующих нескольких веков хараппы построили спланированный город, расширяя промышленность и усиливая торговую деятельность.

Лотхал широко известен своими хорошо сохранившимися кирпичными сооружениями, в частности большим бассейном, который, как считается, функционировал как верфь — теория, что вызвала много споров в археологических кругах.

Иностранные артефакты, найденные в Лотхале, указывают на его значительную роль в международной торговле. Близость региона к таким ресурсам, как амазонит, стеатит, сердолик и медь, сделала его жизненно важным торговым центром.

Он также был центром экспорта хлопковых изделий, каменных бусин и слоновой кости. Хараппская керамика и бусы, найденные в отдаленных регионах, таких как Месопотамия и Персидский залив, еще больше подтверждают его широкие торговые связи.

Ключевая особенность Лотхаля — большой трапециевидный бассейн размером примерно 222 на 37 метров — расположен в его восточной части. Эта структура с входными и выходными каналами и платформой из глинобитного кирпича для обработки грузов была центральным аргументом в пользу теории о верфи. Однако альтернативные интерпретации предполагают, что этот бассейн мог служить водохранилищем для орошения.

Исследование IITGn проливает новый свет на эту дискуссию, определяя, что река Сабармати когда-то протекала вблизи Лотхаля, хотя сейчас она протекает примерно в 20 километрах от него.

Это открытие также раскрывает маршрут путешествия, который соединял различные хараппские достопримечательности, включая Ахмедабад, Нал Саровар и Дхолавиру. Используя спутниковые снимки, исследователи проследили древние речные каналы, что подтверждает выгодное расположение Лотхаля для речной и морской торговли.

Исследование включало анализ данных со спутниковых снимков, ранних карт и цифровых моделей рельефа. Один из исследователей, В. Н. Прабхакар, объяснил, что постепенное смещение реки Сабармати совпало с периодом, когда Лотхал был оживленным портом.

Он также описал, как торговцы могли путешествовать на лодках из Лотхаля в другие хараппские города, такие как Дхолавира, всего за два дня, что демонстрирует важность региона как торгового центра.

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В исследовании также утверждается, что торговцы, вероятно, попадали в Гуджарат через Хамбхатский залив, получали материалы из Ратанпуры, а затем транспортировали их в Месопотамию, что иллюстрирует решающую роль Лотхаля в древних международных торговых путях.

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