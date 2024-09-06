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Технологии и наука

Все-таки существовала: ученые завершили длительный спор о цивилизации долины Инда

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Фото: Harappa.com

Археологи долго не могли определиться, чем именно является неординарное сооружение в Лотхали, построенное еще во времена цивилизации долины Инда. Только недавно, благодаря использованию новейших технологий, ученые смогли поставить в споре точку.

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С момента открытия археологических памятников в Лотхали, Индия, эксперты долго спорили, существовала ли там верфь во времена цивилизации долины Инда. Теперь этот вопрос снова привлек к себе внимание благодаря новым находкам Индийского технологического института в Гандинагаре (IITGn), пишет Arkeonews.

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Исследователи предоставили доказательства, подтверждающие существование такой верфи, предлагая ценную информацию о том, как древняя гидрография влияла на торговлю и культурные обмены. Хараппская цивилизация, или цивилизация долины Инда, которая процветала между 2500 и 1700 годами до н. э., была одной из древнейших человеческих культур, наряду с Месопотамией и Египтом. Лотхал, в самом южном регионе этой цивилизации, выделяется как необычное поселение.

история, археология, раскопки, археологи, Индия, цивилизация, Инда, находки, верфь, культура, развитие, торговля, ученые, бусы, керамика, река, путь, торговцы, город, рельеф Fullscreen
Реконструкция первоначального русла реки
Фото: E. Gupta et al

Считается, что около 2500 года до н. э. местные торговцы и ремесленники, которые имели связи с регионами Синд и Качх, начали селиться в Лотхале. В течение следующих нескольких веков хараппы построили спланированный город, расширяя промышленность и усиливая торговую деятельность.

Лотхал широко известен своими хорошо сохранившимися кирпичными сооружениями, в частности большим бассейном, который, как считается, функционировал как верфь — теория, что вызвала много споров в археологических кругах.

Иностранные артефакты, найденные в Лотхале, указывают на его значительную роль в международной торговле. Близость региона к таким ресурсам, как амазонит, стеатит, сердолик и медь, сделала его жизненно важным торговым центром.

Он также был центром экспорта хлопковых изделий, каменных бусин и слоновой кости. Хараппская керамика и бусы, найденные в отдаленных регионах, таких как Месопотамия и Персидский залив, еще больше подтверждают его широкие торговые связи.

Ключевая особенность Лотхаля — большой трапециевидный бассейн размером примерно 222 на 37 метров — расположен в его восточной части. Эта структура с входными и выходными каналами и платформой из глинобитного кирпича для обработки грузов была центральным аргументом в пользу теории о верфи. Однако альтернативные интерпретации предполагают, что этот бассейн мог служить водохранилищем для орошения.

Исследование IITGn проливает новый свет на эту дискуссию, определяя, что река Сабармати когда-то протекала вблизи Лотхаля, хотя сейчас она протекает примерно в 20 километрах от него.

Это открытие также раскрывает маршрут путешествия, который соединял различные хараппские достопримечательности, включая Ахмедабад, Нал Саровар и Дхолавиру. Используя спутниковые снимки, исследователи проследили древние речные каналы, что подтверждает выгодное расположение Лотхаля для речной и морской торговли.

Исследование включало анализ данных со спутниковых снимков, ранних карт и цифровых моделей рельефа. Один из исследователей, В. Н. Прабхакар, объяснил, что постепенное смещение реки Сабармати совпало с периодом, когда Лотхал был оживленным портом.

Он также описал, как торговцы могли путешествовать на лодках из Лотхаля в другие хараппские города, такие как Дхолавира, всего за два дня, что демонстрирует важность региона как торгового центра.

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В исследовании также утверждается, что торговцы, вероятно, попадали в Гуджарат через Хамбхатский залив, получали материалы из Ратанпуры, а затем транспортировали их в Месопотамию, что иллюстрирует решающую роль Лотхаля в древних международных торговых путях.

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