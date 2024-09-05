Защита от зла и врагов: турецкие археологи нашли неординарный артефакт (фото)

Во время раскопок в замке Силифке ученые обнаружили погребальную табличку, которая должна была служить оберегом в византийскую эпоху. Исследования проводили под руководством Министерства культуры и туризма.

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Во время недавних археологических работ в замке на вершине холма в Силифке, городе на юге Турции, удалось найти погребальную табличку, которая, как полагают, происходит из византийской эпохи. По поверьям этот артефакт обладал защитными свойствами от злых сил, в частности от грабителей и врагов, пишет Arkeonews.

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Замок, расположенный на высоте 185 метров над городом, служил ключевым военным укреплением в византийский период. Со рвом вокруг, многочисленными башнями и подземными палатами, его построили во время арабских набегов в VII веке. Нынешняя структура, однако, была построена на 500 лет позже.

Фото: АА

Это открытие является частью раскопок и реставрационных работ, продолжающихся под руководством Министерства культуры и туризма. Проект, находящийся на 13-м этапе, возглавляет профессор Али Боран из Анкарского университета Хаджи Байрам Вели, который рассказал о важности этой таблички.

Предварительные исследования показывают, что табличка предназначена для защиты зданий или гробниц от вредных воздействий. Хотя детальный анализ продолжается, надписи на артефакте указывают на то, что находка является своеобразным оберегом — распространенным верованием в историческом контексте региона.

Профессор Боран отметил, что работы этого сезона обнаружили артефакты, которые позволят переосмыслить архитектурное наследие древних сооружений в этом регионе. Он рассказал, что надписи на табличке указывают на ее роль в защите могилы или здания от различных угроз. Отсутствие ранее обнаруженных погребальных сооружений на территории замка делает эту находку особенно примечательной, предлагая новое понимание истории этой местности.

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Табличку нашли к западу от мечети на территории замка. Несмотря на ее скромный размер, содержание и стиль написания свидетельствуют о ее исторической важности.

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