Сокровище времен Первого восстания: в Израиле обнаружили редкие монеты еврейских повстанцев

Исследователи обнаружили клад древних монет, спрятанных еще 2 тысячи лет назад. Ученые считают, что артефакты принадлежали участникам Первого еврейского восстания против Римской империи.

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На раскопках вблизи города Модин-Маккабим-Реут, Израиль, археологи нашли редкую коллекцию серебряных монет Хасмонейского периода, датируемую 135-126 годами до н. э. Хасмонейская династия, основанная Симоном Тасси в 141 г. до н. э., была важной правящей силой в Иудее в эллинистическую эпоху Второго храма, пишет Heritage Daily.

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Этот клад монет сейчас выставлен в Музее хасмонейского наследия в Модине. Израильское управление древностей (IAA) сообщает, что коллекция включает серебряные шекели и полушекели с изображениями Антиоха VII и Деметрия II Никатора, выдающихся деятелей эллинистического Селевкидского царства.

Эксперты считают, что монеты, скорее всего, были сбережениями местного жителя из сельскохозяйственного имения, которые он спрятал, чтобы потом вернуть.

"Восхищает тот факт, что этот клад оставался скрытым более двух тысячелетий до его обнаружения", — отметил Авраам Тендлер, директор раскопок, представляющий Израильское управление древностей.

Кроме серебряных монет, исследователи также обнаружили несколько бронзовых монет, отчеканенных хасмонейскими правителями. На этих монетах отчеканены имена Иоханан, Иуда, Ионафан и Маттафия, а также титул "Первосвященник и председатель Совета Иудеев".

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Дальнейшие исследования предполагают, что жители этого имения могли быть причастны к Первому еврейскому восстанию против Римской империи. Некоторые из найденных монет обозначены датами "Второй год" и "Третий год" восстания и имеют надпись "Свобода Сиона". Открытие оборонительных сооружений, в частности укрепленной стены, созданной путем заполнения жилых помещений крупными камнями, подтверждает эту связь с восстанием.

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