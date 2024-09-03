Скарб часів Першого повстання: в Ізраїлі виявили рідкісні монети єврейських повстанців

Дослідники виявили скарб стародавніх монет, захованих ще 2 тисячі років тому. Учені вважають, що артефакти належали учасникам Першого єврейського повстання проти Римської імперії.

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На розкопках поблизу міста Модіін-Маккабім-Реут, Ізраїль, археологи знайшли рідкісну колекцію срібних монет Хасмонейського періоду, що датується 135-126 роками до н. е. Хасмонейська династія, заснована Симоном Тассі у 141 р. до н. е., була важливою правлячою силою в Юдеї в елліністичну епоху Другого Храму, пише Heritage Daily.

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Цей скарб монет зараз виставлений у Музеї хасмонейської спадщини в Модіні. Ізраїльське управління старожитностей (IAA) повідомляє, що колекція включає срібні шекелі і півшекеля із зображеннями Антіоха VII і Деметрія II Нікатора, видатних діячів елліністичного Селевкідського царства.

Експерти вважають, що монети, найімовірніше, були заощадженнями місцевого жителя із сільськогосподарського маєтку, які він сховав, щоб потім повернути.

"Захоплює той факт, що цей скарб залишався прихованим понад два тисячоліття до його виявлення", — зазначив Авраам Тендлер, директор розкопок, який представляє Ізраїльське управління старожитностей.

Окрім срібних монет, дослідники також виявили кілька бронзових монет, викарбуваних хасмонейськими правителями. На цих монетах викарбувані імена Йоханан, Юда, Йонатан і Маттафія, а також титул "Первосвященик і голова Ради Юдеїв".

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Подальші дослідження припускають, що мешканці цього маєтку могли бути причетні до Першого єврейського повстання проти Римської імперії. Деякі зі знайдених монет позначені датами "Другий рік" і "Третій рік" повстання і мають напис "Свобода Сіону". Відкриття оборонних споруд, зокрпема укріпленої стіни, створеної шляхом заповнення житлових приміщень великим камінням, підтверджує цей зв'язок з повстанням.

Раніше Фокус писав про унікальний артефакт часів Першого Храму. Під час розкопок на Храмовій горі ізраїльські археологи відкопали стародавню печатку із зображенням крилатої фігури.

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