Захист від зла та ворогів: турецькі археологи знайшли неординарний артефакт (фото)

Під час розкопок у замку Сіліфке науковці виявили поховальну табличку, яка мала слугувати оберегом у візантійську епоху. Дослідження проводили під керівництвом Міністерства культури і туризму.

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Під час нещодавніх археологічних робіт у замку на вершині пагорба в Сіліфке, місті на півдні Туреччини, вдалося знайти поховальну табличку, яка, як вважають, походить із візантійської епохи. За повір'ями цей артефакт мав захисні властивості від злих сил, зокрема від грабіжників та ворогів, пише Arkeonews.

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Замок, розташований на висоті 185 метрів над містом, слугував ключовим військовим укріпленням у візантійський період. З ровом навколо, численними вежами та підземними палатами, його побудували під час арабських набігів у VII столітті. Нинішня структура, однак, була збудована на 500 років пізніше.

Фото: AA

Це відкриття є частиною розкопок і реставраційних робіт, що тривають під керівництвом Міністерства культури і туризму. Проєкт, що перебуває на 13-му етапі, очолює професор Алі Боран з Анкарського університету Хаджі Байрам Велі, який розповів про важливість цієї таблички.

Попередні дослідження показують, що табличка призначена для захисту будівель або гробниць від шкідливих впливів. Хоча детальний аналіз триває, написи на артефакті вказують на те, що знахідка є своєрідним оберегом — поширеним віруванням в історичному контексті регіону.

Професор Боран зазначив, що роботи цього сезону виявили артефакти, які дозволять переосмислити архітектурну спадщину стародавніх споруд у цьому регіоні. Він розповів, що написи на табличці вказують на її роль у захисті могили або будівлі від різних загроз. Відсутність раніше виявлених поховальних споруд на території замку робить цю знахідку особливо примітною, пропонуючи нове розуміння історії цієї місцевості.

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Табличку знайшли на захід від мечеті на території замку. Попри її скромний розмір, зміст і стиль написання свідчать про її історичну важливість.

Раніше Фокус писав про рідкісні монети єврейських повстанців, які виявили під час розкопок в Ізраїлі. Їх заховали ще 2 тисячі років тому.

А також ми розповідали про золоті монети візантійського імператора, які виявили болгарські дослідники. Цікаво, що вчені не були першими, хто знайшов артефакти.