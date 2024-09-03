Ключова пам'ятка: археологи розкопали древній малюнок часів неоліту (фото)

У Туреччині під час розкопок у Караган-Тепе археологи розкопали стародавнє зображення дикого осла. Ця знахідка датується епохою неоліту і є важливим джерелом знань про минуле регіону.

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У Південно-Східній Туреччині під час нещодавніх розкопок археологи виявили різьблення на камені із зображенням фігури дикого осла. Це відкриття відбулося в Караган-Тепе, неолітичному місці, яке є частиною більшого регіону Таш-Тепелер, відомого своїми стародавніми спорудами та артефактами, пише Arkeonews.

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Розташована приблизно за 37 кілометрів на південний схід від Гебеклі-Тепе, Караган-Тепе є частиною поточного археологічного проєкту, спрямованого на дослідження регіону Таш-Тепелер. Ця місцевість відома своїми численними пам'ятками з Т-подібними стовпами, подібними до тих, що вперше виявили в Гебеклі-Тепе.

Під час розкопок 2024 року в Карахан-Тепе виявлено вже понад 250 таких стовпів, серед останніх знахідок — фігура дикого віслюка. Різьблену фігуру знайшли на камені, який був частиною підлоги споруди.

Фото: Minister of Culture and Tourism

Професор, доктор Некмі Карул, керівник розкопок у Караган-Тепе, зазначив, що їхня команда активно працює на кількох об'єктах та наголосив, що одна з будівель, яка зараз перебуває на стадії розкопок, має заглиблену підлогу з тиньковим дахом над короткими кам'яними стінами.

Підлога, вимощена великими плоскими каменями, включала точильні камені, і саме на одному з цих каменів виявили малюнок дикого осла. За словами доктора Карула, ця знахідка дає нове розуміння іконографії тварин епохи неоліту і взаємовідносин між людиною і навколишнім середовищем.

Доктор Карул пояснив, що тварин, зображених на малюнках цієї епохи, можна розділити на тих, що демонструють їхню страхітливу природу, які зазвичай зображені на обелісках, і тих, яких зазвичай вживали в їжу, таких як газелі та дикі віслюки. Нещодавно виявлена фігура дикого віслюка, схоже, була поміщена в основу з точильним камінням і вирізана в русі, що свідчить про художню майстерність тогочасних майстрів.

Розкопаним спорудам приблизно 11 000 років, а наявність точильних каменів свідчить про те, що ці приміщення використовувалися для повсякденної діяльності. Відкриття зображень тварин поряд з цими інструментами також вказує на те, що ці будівлі мали символічне значення.

Фігурка дикого осла, розміром близько 20 сантиметрів у довжину, особливо примітна своїм динамічним зображенням, яке, на думку доктора Карула, може бути першим у своєму роді, знайденим у Караган-Тепе. Він також натякнув на можливість виявлення подібних фігурок під час розкопок.

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У відповідній заяві міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой виділив важливість Караган-Тепе як ключової неолітичної пам'ятки. Він зазначив, що проект Taş Tepeler продовжує надавати цінну інформацію про світову історію, проливаючи світло на життя ранніх людських цивілізацій.

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