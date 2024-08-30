Єгипет не був першим: стародавній артефакт з Азербайджану переписав історію (фото)

Під час розкопок 2018 року, археологи виявили стародавній артефакт в Азербайджані. Нещодавнє дослідження вказує на те, що це найдавніша з усіх знайдених дошок для настільної гри "Собаки та шакали".

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Дослідження стародавнього артефакту, знайденого в Азербайджані, показало, що, це, можливо, найдавніша відома дошка для давньої гри, яку зазвичай називають "Собаки та шакали" або "Гра у 58 лунок". Її знайшли у 2018 році на Апшеронському півострові, неподалік від Каспійського моря, пише Arkeonews.

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Протягом багатьох років переважало переконання, що перші настільні ігри з'явилися в Стародавньому Єгипті. Однак нове дослідження свідчить про те, що ці ігри можуть мати коріння в Азії. Учені виявили, що ця гра також була поширена на Південному Кавказі приблизно в той самий час, що призводить до переоцінки її історичного походження.

"Собаки та шакали", названі так через голови тварин, вирізані на деяких ігрових фігурках, були популярною грою протягом століть, починаючи з бронзового і закінчуючи залізним віком. Ігрове поле з п'ятдесятьма вісьмома отворами, розташованими у певному порядку, датується третім тисячоліттям до нашої ери. Форми фішок варіювалися залежно від регіону, а макет дошки, що включав лінії, які з'єднували певні отвори, вказував на складні правила гри.

Фото: W. Crist et al

У Єгипті найдавнішу відому дошку цього типу знайшли в гробниці Ель-Асасіфа, що датується між 2064 і 1952 роками до нашої ери. Це, разом з іншими знахідками в Месопотамії, Леванті та Анатолії, наштовхнуло археологів на гіпотезу, що гра виникла в Єгипті або Південно-Західній Азії.

Однак нещодавні знахідки на Апшеронському півострові свідчать про протилежне. Найкраще збережений зразок виявили у Ґобустанському національному заповіднику в скельному укритті, відомому як Чапмали, поблизу Каспійського моря. Дослідники пов'язують цей зразок гри із середнім бронзовим віком, що вказує на те, що люди в цьому регіоні грали в цю гру набагато раніше, ніж вважалося.

Автори дослідження Вальтер Кріст і Рахман Абдуллаєв зазначили, що візерунок неглибоких заглиблень і вузьких каналів дуже нагадує подібні дошки, знайдені в південно-західній Азії та Єгипті.

Додаткові приклади гри виявили на таких пам'ятках, як Агашдюзю, Єні Тюркан і Дюбенді. Розташування цих дощок у таких місцях, як Чапмали, дозволяє припустити, що гра могла бути важливим аспектом повсякденного життя, особливо в зимові місяці, коли пастухи шукали притулку.

Цю теорію підкріплює аналіз фрагментів кераміки, знайдених у цих місцях, який вказує на те, що ці території посезонно займали громади пастухів. Поряд зі старішими артефактами середнього та пізнього бронзового віку, знахідки включають кераміку з культури Ходжали-Гадабай, що датується XIII-VII століттями до нашої ери. Періодична заселеність цих місць свідчить про те, що одні й ті ж групи людей зі схожими культурними традиціями могли повертатися на ці території протягом століть.

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Отримані результати свідчать про те, що Апшеронський півострів був частиною великої культурної мережі, що зв'язувала Кавказ з цивілізаціями на півдні, зокрема з Месопотамією та Єгиптом.

Хоча дослідження припускає, що гра могла виникнути в південно-західній Азії, перш ніж набути популярності в Єгипті, дослідники застерігають, що необхідні додаткові докази, перш ніж приписувати винахід гри будь-якій конкретній культурі.

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