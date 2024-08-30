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Технологии и наука

Египет не был первым: древний артефакт из Азербайджана переписал историю (фото)

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Фото: European Journal of Archaeology

Во время раскопок 2018 года, археологи обнаружили древний артефакт в Азербайджане. Недавнее исследование указывает на то, что это самая древняя из всех найденных досок для настольной игры "Собаки и шакалы".

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Исследование древнего артефакта, найденного в Азербайджане, показало, что, возможно, это самая древняя известная доска для древней игры, которую обычно называют "Собаки и шакалы" или "Игра в 58 лунок". Ее нашли в 2018 году на Апшеронском полуострове, недалеко от Каспийского моря, пишет Arkeonews.

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В течение многих лет преобладало убеждение, что первые настольные игры появились в Древнем Египте. Однако новое исследование свидетельствует о том, что эти игры могут иметь корни в Азии. Ученые обнаружили, что эта игра также была распространена на Южном Кавказе примерно в то же время, что приводит к переоценке ее исторического происхождения.

"Собаки и шакалы", названные так из-за голов животных, вырезанных на некоторых игровых фигурках, были популярной игрой на протяжении веков, начиная с бронзового и заканчивая железным веком. Игровое поле с пятьюдесятью восемью отверстиями, расположенными в определенном порядке, датируется третьим тысячелетием до нашей эры. Формы фишек варьировались в зависимости от региона, а макет доски, включавший линии, которые соединяли определенные отверстия, указывал на сложные правила игры.

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Фото: W. Crist et al

В Египте самую древнюю известную доску этого типа нашли в гробнице Эль-Асасифа, датируемой между 2064 и 1952 годами до нашей эры. Это, вместе с другими находками в Месопотамии, Леванте и Анатолии, натолкнуло археологов на гипотезу, что игра возникла в Египте или Юго-Западной Азии.

Однако недавние находки на Апшеронском полуострове свидетельствуют об обратном. Лучше всего сохранившийся образец обнаружили в Гобустанском национальном заповеднике в скальном укрытии, известном как Чапмалы, вблизи Каспийского моря. Исследователи связывают этот образец игры со средним бронзовым веком, что указывает на то, что люди в этом регионе играли в эту игру гораздо раньше, чем считалось.

Авторы исследования Вальтер Крист и Рахман Абдуллаев отметили, что узор неглубоких углублений и узких каналов очень напоминает подобные доски, найденные в юго-западной Азии и Египте.

Дополнительные примеры игры были обнаружены на таких памятниках, как Агашдюзю, Ени Тюркан и Дюбенди. Расположение этих досок в таких местах, как Чапмалы, позволяет предположить, что игра могла быть важным аспектом повседневной жизни, особенно в зимние месяцы, когда пастухи искали убежища.

Эту теорию подкрепляет анализ фрагментов керамики, найденных в этих местах, который указывает на то, что эти территории посезонно занимали общины пастухов. Наряду с более старыми артефактами среднего и позднего бронзового века, находки включают керамику из культуры Ходжалы-Гадабай, датируемой XIII-VII веками до нашей эры. Периодическая заселенность этих мест свидетельствует о том, что одни и те же группы людей со схожими культурными традициями могли возвращаться на эти территории на протяжении веков.

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Полученные результаты свидетельствуют о том, что Апшеронский полуостров был частью большой культурной сети, связывавшей Кавказ с цивилизациями на юге, в частности с Месопотамией и Египтом.

Хотя исследование предполагает, что игра могла возникнуть в юго-западной Азии, прежде чем приобрести популярность в Египте, исследователи предостерегают, что необходимы дополнительные доказательства, прежде чем приписывать изобретение игры какой-либо конкретной культуре.

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