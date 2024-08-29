Не такие, как все ранее найденные: археологи раскопали странные захоронения в Норвегии (фото)

В центральной части Норвегии археологи раскопали три погребальных дома, в которых хоронили умерших еще в железном веке. Однако найденные гробницы озадачили ученых: несмотря на следы использования, внутри не было человеческих останков.

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Во время строительства дороги в Виньере, деревне в центральной Норвегии, археологи раскопали три древних погребальных сооружения железного века и эпохи викингов. Однако, как рассказали исследователи, найденные гробницы не содержали никаких человеческих останков, пишет Arkeonews.

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Эти погребальные сооружения, датированные 500-950 годами н. э., дают возможность больше узнать о древних погребальных практиках Норвегии. Исследование под руководством доктора Реймонда Соважа и доктора Ричарда Макфайла углубляется в раскопки и анализ этих трех погребальных сооружений.

Фото: Raymond Sauvage, NTNU University Museum

Дохристианское кладбище, сначала обнаруженное в 1996 году во время пробного шурфа, дополнительно исследовали во время последующих раскопок. Недавнее открытие трех погребальных домов, прилегающих к выровненным курганам, было неожиданным, открывая новый уровень сложности этих древних ритуалов.

Погребальные дома, небольшие сооружения, которые обычно встречаются на древних кладбищах, часто содержали могилы или кремированные останки. Эти дома служили не только местом последнего упокоения, но и местом, где живые могли почитать своих предков через подношения и ритуалы.

Особенностью погребальных домов Виньеры является отсутствие каких-либо постоянных человеческих останков. Несмотря на то, что эти дома построены для умерших, они оставались пустыми, с дверями и входами, которые указывали на то, что они были доступны для живых.

Доктор Раймонд Соваж выразил удивление отсутствием доказательств наличия гробницы или захоронения в этих домах. Наличие дверей и входов указывает на то, что эти сооружения были открыты для посещения, а вытоптанная почва у порогов подтверждает частое использование жителями.

Самый старый из трех домов датируется 450-600 годами нашей эры — периодом, когда кремация считалась основной погребальной практикой. Второй дом, построенный между 600 и 800 годами нашей эры, знаменует переход к более распространенным практикам захоронения, тогда как третий, построенный между 800 и 950 годами нашей эры, отражает полный переход от кремации к ингумации.

Несмотря на отсутствие могил, археологи нашли внутри домов такие артефакты, как гвозди, наконечники стрел и фрагменты костей. Эти сооружения, напоминающие современные жилища, могут свидетельствовать о вере в продолжение существования умерших в курганах.

Отсутствие собственно захоронений наводит на мысль о другой возможности: эти погребальные сооружения могли служить временными местами отдыха, пока покойник ожидал более постоянного захоронения, что перекликается с норвежскими ритуалами, описанными путешественником Ибн Фадланом в Х веке.

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Истинное назначение норвежских погребальных домов остается загадочным, и для полного раскрытия их тайн требуются дальнейшие исследования.

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