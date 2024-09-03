Ключевая достопримечательность: археологи раскопали древний рисунок времен неолита (фото)

В Турции во время раскопок в Караган-Тепе археологи раскопали древнее изображение дикого осла. Эта находка датируется эпохой неолита и является важным источником знаний о прошлом региона.

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В Юго-Восточной Турции во время недавних раскопок археологи обнаружили резьбу на камне с изображением фигуры дикого осла. Это открытие произошло в Караган-Тепе, неолитическом месте, которое является частью более крупного региона Таш-Тепелер, известного своими древними сооружениями и артефактами, пишет Arkeonews.

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Расположенная примерно в 37 километрах к юго-востоку от Гебекли-Тепе, Караган-Тепе является частью текущего археологического проекта, направленного на исследование региона Таш-Тепелер. Эта местность известна своими многочисленными памятниками с Т-образными столбами, подобными тем, что впервые обнаружили в Гебекли-Тепе.

Во время раскопок 2024 года в Карахан-Тепе обнаружено уже более 250 таких столбов, среди последних находок — фигура дикого осла. Резную фигуру нашли на камне, который был частью пола сооружения.

Фото: Minister of Culture and Tourism

Профессор, доктор Некми Карул, руководитель раскопок в Караган-Тепе, отметил, что их команда активно работает на нескольких объектах и отметил, что одно из зданий, которое сейчас находится на стадии раскопок, имеет углубленный пол с штукатурной крышей над короткими каменными стенами.

Пол, вымощенный большими плоскими камнями, включал точильные камни, и именно на одном из этих камней обнаружили рисунок дикого осла. По словам доктора Карула, эта находка дает новое понимание иконографии животных эпохи неолита и взаимоотношений между человеком и окружающей средой.

Доктор Карул объяснил, что животных, изображенных на рисунках этой эпохи, можно разделить на тех, демонстрирующих их устрашающую природу, которые обычно изображены на обелисках, и тех, которых обычно употребляли в пищу, таких как газели и дикие ослы. Недавно обнаруженная фигура дикого осла, похоже, была помещена в основу с точильными камнями и вырезана в движении, что свидетельствует о художественном мастерстве тогдашних мастеров.

Раскопанным сооружениям примерно 11 000 лет, а наличие точильных камней свидетельствует о том, что эти помещения использовались для повседневной деятельности. Открытие изображений животных рядом с этими инструментами также указывает на то, что эти здания имели символическое значение.

Фигурка дикого осла, размером около 20 сантиметров в длину, особенно примечательна своим динамичным изображением, которое, по мнению доктора Карула, может быть первым в своем роде, найденным в Караган-Тепе. Он также намекнул на возможность обнаружения подобных фигурок во время раскопок.

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В соответствующем заявлении министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выделил важность Караган-Тепе как ключевого неолитического памятника. Он отметил, что проект Taş Tepeler продолжает предоставлять ценную информацию о мировой истории, проливая свет на жизнь ранних человеческих цивилизаций.

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