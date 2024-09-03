Имела ритуальное значение для шахтеров: ученые исследовали древнее мегалитическое сооружение в Казахстане

Казахстанские археологи исследовали Таскамал, древнее сооружение построенное во 2-м тысячелетии до нашей эры. Оказалось, что это место имело важное значение для шахтеров бронзового века, которые добывали золото в этом регионе.

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Археологи, исследовавшие большой древний памятник в Бурабайском районе Казахстана, обнаружили доказательства того, что это место могло быть тесно связано с добычей золота в регионе в течение 2-го тысячелетия до нашей эры. Находки также указывают на то, что памятник мог служить важным местом поклонения для шахтеров, пишет Arkeonews.

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Фото: Sergey Yarygin et al

Это исследование, проведенное доктором Сергеем Ярыгиным и доктором Сергеем Сакеновым из Маргуланского археологического института вместе с доцентом Зеррин Айдын Тавукчу из Университета Ататюрка в Турции, проливает новый свет на памятник, известный под названием "Таскамал", что переводится как "Каменная крепость".

Исследование сосредотачивается прежде всего на архитектуре памятника и его культурном контексте, предоставляя ценную информацию о практике добычи золота в эпоху поздней бронзы. Таскамал имеет огромную мегалитическую стену, центральную повышенную платформу и причудливо спроектированные пандусы для доступа, среди других выдающихся архитектурных элементов. Считается, что эти элементы, а также петроглифы и резьба на камне содержат ключевую информацию о назначении и значении памятника.

Фото: Sergey Yarygin et al

Датировка памятника 2-м тысячелетием до н. э. относит его к периоду значительных социальных, технологических и экономических изменений в Центральной Азии. Окружающий Бурабайский регион, богатый археологическими памятниками и древними золотыми рудниками, еще больше подтверждает идею о том, что Таскамал был тесно связан с тогдашней золотодобывающей деятельностью.

Исследователи предполагают, что строительство комплекса Таскамал совпало с активной добычей золота в Бурабае, что свидетельствует о его решающей роли в экономической и ритуальной жизни древних сообществ региона. Масштаб и дизайн памятника указывают на то, что это не просто функциональное сооружение — оно, вероятно, имело большое значение для людей, которые его построили.

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Однако исследовательская группа подчеркивает необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих теорий, включая точные методы датировки и геохимические анализы для установления окончательной связи между Таскамалом и добычей золота. Также необходимы более широкие региональные исследования, чтобы лучше понять место памятника в широком археологическом ландшафте Центральной Азии.

Ранее Фокус писал о древнем изображении дикого осла, которое раскопали в Турции. Эта находка датируется эпохой неолита и является важным источником знаний о прошлом региона.

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