Мала ритуальне значення для шахтарів: вчені дослідили древню мегалітичну споруду в Казахстані

Казахстанські археологи дослідили Таскамал, стародавню споруду побудовану у 2-му тисячолітті до нашої ери. Виявилося, що це місце мало важливе значення для шахтарів бронзового віку, які видобували золото в цьому регіоні.

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Археологи, які досліджували великий стародавній пам'ятник у Бурабайському районі Казахстану, виявили докази того, що це місце могло бути тісно пов'язане з видобутком золота в регіоні протягом 2-го тисячоліття до нашої ери. Знахідки також вказують на те, що пам'ятник міг слугувати важливим місцем поклоніння для шахтарів, пише Arkeonews.

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Фото: Sergey Yarygin et al

Це дослідження, проведене доктором Сергієм Яригіним і доктором Сергієм Сакеновим із Маргуланського археологічного інституту разом з доцентом Зеррін Айдин Тавукчу з Університету Ататюрка в Туреччині, проливає нове світло на пам'ятник, відомий під назвою "Таскамал", що перекладається як "Кам'яна фортеця".

Дослідження зосереджується насамперед на архітектурі пам'ятки та її культурному контексті, надаючи цінну інформацію про практику видобутку золота в епоху пізньої бронзи. Таскамал має величезну мегалітичну стіну, центральну підвищену платформу та вигадливо спроєктовані пандуси для доступу, серед інших визначних архітектурних елементів. Вважається, що ці елементи, а також петрогліфи і різьблення на камені містять ключову інформацію про призначення і значення пам'ятника.

Фото: Sergey Yarygin et al

Датування пам'ятника 2-м тисячоліттям до н. е. відносить його до періоду значних соціальних, технологічних та економічних змін у Центральній Азії. Навколишній Бурабайський регіон, багатий на археологічні пам'ятки і стародавні золоті копальні, ще більше підтверджує ідею про те, що Таскамал був тісно пов'язаний із тогочасною золотодобувною діяльністю.

Дослідники припускають, що будівництво комплексу Таскамал збіглося з активним видобутком золота в Бурабаї, що свідчить про його вирішальну роль в економічному та ритуальному житті давніх спільнот регіону. Масштаб і дизайн пам'ятника вказують на те, що це не просто функціональна споруда — вона, ймовірно, мала велике значення для людей, які її побудували.

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Однак дослідницька група наголошує на необхідності подальших досліджень для підтвердження цих теорій, включаючи точні методи датування і геохімічні аналізи для встановлення остаточного зв'язку між Таскамалом і видобутком золота. Також необхідні ширші регіональні дослідження, щоб краще зрозуміти місце пам'ятки в широкому археологічному ландшафті Центральної Азії.

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