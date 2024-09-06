Забрали оружие в могилу: археологи раскопали захоронение вандалов в Польше (фото)

Неподалеку от города Глинка археологи раскопали ямные захоронения воинов из народа вандалов. Найденные артефакты указывают на то, что это — элитные воины.

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Во время раскопок древнего захоронения в Островецком повете, Польша, археологи обнаружили две могилы, которые, вероятно, принадлежали воинам-вандалам. Кладбище, расположенное вблизи города Глинка, датируется III-IV веками нашей эры и является частью более широкого места, связанного с пшеворской культурой — группой, которая процветала в центральной и южной Польше во времена железного века, пишет Heritage Daily.

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Команда раскопала ямные могилы, содержащие кремированные останки и доказательства погребальных очагов. Считается, что эти могилы связаны с вандалами, германским племенем, которое когда-то населяло часть нынешней южной Польши. Известные своим конфликтом с Римской империей, вандалы в конце концов создали королевство, которое охватывало часть Северной Африки и несколько островов Средиземного моря. В 455 году нашей эры под предводительством короля Гайзериха они совершили знаменитое ограбление Рима, ускорив падение Римской империи.

Фото: Voivodeship Office for the Protection of Monuments in Kielce

Наряду с останками археологи нашли оружие и погребальные предметы, указывающие на высокопоставленных воинов, включая мечи, фрагменты щитов, железные наконечники копий и куски обожженных глиняных сосудов. Доктор Марек Флорек из Управления охраны памятников в Сандомире отметил, что следы обжигания на этих предметах свидетельствуют о том, что их сожгли на костре вместе с телами, как часть погребального ритуала.

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Интересно, что оба меча, найденные в могилах, были согнуты, что является распространенной практикой в пшеворской культуре. Это могло символизировать то, что воины забирали свое оружие в потусторонний мир, или, возможно, мечи деформировали для того, чтобы сделать оружие непригодным для использования и так отпугнуть потенциальных грабителей могил.

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