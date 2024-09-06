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Забрали зброю в могилу: археологи розкопали поховання вандалів у Польщі (фото)

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Фото: Voivodeship Office for the Protection of Monuments in Kielce

Неподалік від міста Глінка археологи розкопали ямні поховання воїнів із народу вандалів. Знайдені артефакти вказують на те, що це — елітні воїни.

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Під час розкопок стародавнього поховання в Островецькому повіті, Польща, археологи виявили дві могили, які, ймовірно, належали воїнам-вандалам. Кладовище, розташоване поблизу міста Глінка, датується III-IV століттями нашої ери і є частиною ширшого місця, пов'язаного з пшеворською культурою — групою, яка процвітала в центральній і південній Польщі за часів залізного віку, пише Heritage Daily.

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Команда розкопала ямні могили, що містять кремовані останки і докази похоронних вогнищ. Вважається, що ці могили пов'язані з вандалами, германським племенем, яке колись населяло частину нинішньої південної Польщі. Відомі своїм конфліктом із Римською імперією, вандали врешті-решт створили королівство, яке охоплювало частину Північної Африки та кілька островів Середземного моря. У 455 році нашої ери під проводом короля Гайзеріха вони здійснили знамените пограбування Риму, прискоривши падіння Римської імперії.

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Фото: Voivodeship Office for the Protection of Monuments in Kielce

Поряд з останками археологи знайшли зброю і поховальні предмети, що вказують на високопоставлених воїнів, включаючи мечі, фрагменти щитів, залізні наконечники списів і шматки обпалених глиняних посудин. Доктор Марек Флорек з Управління охорони пам'яток у Сандомирі зазначив, що сліди обпалення на цих предметах свідчать про те, що їх спалили на вогнищі разом із тілами, як частина поховального ритуалу.

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Цікаво, що обидва мечі, знайдені в могилах, були зігнуті, що є поширеною практикою в пшеворській культурі. Це могло символізувати те, що воїни забирали свою зброю у потойбічний світ, або, можливо, мечі деформували для того, щоб зробити зброю непридатною для використання і так відлякати потенційних грабіжників могил.

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