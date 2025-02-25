Задовго до сучасних: археологи знайшли зливний туалет корейського принца (фото)

Під час розкопок у палаці Донгун на сході Південної Кореї археологи виявили стародавні зливні туалети, яким близько 1300 років. Один із них, на думку вчених, належав кронпринцу.

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Археологи знайшли докази існування зливних туалетів у 1300-річному палацовому комплексі у Південній Кореї, причому один із них, як вважають, належав кронпринцу. Це відкриття проливає світло на давні санітарні практики регіону, пише Live Science.

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За словами Кім Гьонг Йола, археолога зі Служби корейської спадщини, який керував розкопками, це перші туалети зі зливним бачком, виявлені в Кореї. На відміну від сучасних систем, ці туалети вимагали, щоб хтось, ймовірно, слуга, наливав воду вручну, щоб змити відходи через каналізацію.

Один із туалетів, розташований всередині палацу, зливався безпосередньо в найближчу річку, що свідчить про унікальний статус, пов'язаний з його використанням. Інші туалети, знайдені за межами головного палацу, зберігали відходи у вигрібних ямах.

Археологи знайшли докази існування зливних туалетів у 1300-річному палацовому комплексі у Південній Кореї Фото: Kim Gyeong Yeol

Експерти припускають, що туалетом, з'єднаним з річкою, могли користуватися лише кронпринц і його найближчі слуги, що свідчить про соціальну ієрархію навіть у санітарних практиках.

Палац, названий Донгун, що перекладається як "кронпринц", побудований у 674 році н. е., в період об'єднаного Сілла, коли королівство Сілла управляло більшою частиною Корейського півострова. Під час розкопок вчені також виявили щонайменше 26 будівель та численні артефакти, що дають уявлення про тогочасний спосіб життя.

Хоча це перша знахідка такого роду в Кореї, стародавні туалети зі зливним бачком використовувалися в інших місцях набагато раніше. Цивілізація долини Інду, що процвітала між 2600 і 1900 роками до нашої ери на території сучасного Пакистану, мала туалети зі зливним бачком, підключені до розгалуженої дренажної системи.

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На відміну від них, англійці не розробляли зливні туалети до кінця XVI століття, коли сер Джон Харрінгтон створив прототип для королеви Єлизавети I. Однак його конструкція не мала основних функцій, притаманних сучасним туалетам, таких як S-подібний вигин, що запобігає появі неприємних запахів.

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